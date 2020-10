La société souhaite encore pourvoir plus de 625 postes dans ses magasins corporatifs RONA et Réno-Dépôt au Québec, ainsi que 30 autres dans son centre de distribution de Boucherville

BOUCHERVILLE, QC, le 7 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Lowe's Canada, un chef de file du secteur de la rénovation résidentielle au Canada exploitant ou desservant plus de 470 magasins corporatifs et affiliés au pays sous diverses enseignes, a annoncé aujourd'hui que, dans le but de reconnaître les associé(e)s à salaire horaire de première ligne pour leur service et leur soutien continus aux communautés canadiennes, elle versera un paiement discrétionnaire à ses associé(e)s admissibles (à temps plein, à temps partiel et saisonniers) travaillant dans ses magasins Lowe's, RONA et Réno-Dépôt corporatifs, ses centres de relation client et ses établissements de la chaîne d'approvisionnement au Canada, et ce, au cours de la deuxième moitié d'octobre. Les associé(e)s à salaire horaire à temps plein recevront 300 $, tandis que les associé(e)s à temps partiel et saisonniers recevront 150 $. Le paiement d'octobre s'ajoute aux paiements discrétionnaires versés aux associé(e)s à salaire horaire admissibles en mars et en août, ainsi qu'à la prime temporaire de 2 $/heure accordée sur les heures travaillées pendant les mois d'avril, mai, juin et juillet.

« Depuis mars, nos équipes travaillent sans relâche pour répondre aux besoins de nos clients et de nos communautés, en faisant preuve d'un dévouement et d'une résilience extraordinaires alors que nous continuons de faire face à une situation qui change notre façon de travailler et de nous entraider », a déclaré Tony Hurst, président de Lowe's Canada. « Alors que nous entrons dans la deuxième vague de la pandémie, nous sommes heureux d'accorder ce paiement discrétionnaire afin de remercier nos associé(e)s de première ligne pour leur engagement continu et leur travail acharné. »

Lowe's Canada embauche pour pourvoir plus de 650 postes au Québec

Alors qu'elle continue de servir les communautés d'ici tout en veillant continuellement à la santé et à la sécurité de ses clients et de ses associé(e)s dévoué(e)s, Lowe's Canada cherche à pourvoir plus de 650 postes au Québec. Ce nombre comprend plus de 625 postes permanents, à temps plein et à temps partiel, dans ses magasins corporatifs RONA et Réno-Dépôt, ainsi qu'une trentaine de postes au centre de distribution de Boucherville. Parmi les postes à pourvoir en magasin, on compte ceux de spécialiste des ventes, d'associé de la cour à bois, de gérant de département, de caissier, de manutentionnaire et de préposé au service à la clientèle. Il n'est pas nécessaire d'avoir de l'expérience dans le secteur de la rénovation résidentielle pour postuler, car de la formation et du mentorat adaptés aux différents postes seront offerts.

Les personnes intéressées peuvent postuler dès maintenant sur lowescanada.ca/carrieres, ou se présenter avec ou sans curriculum vitæ à un comptoir de service à la clientèle en magasin. De plus, des événements d'embauche virtuels se tiendront les 15 et 16 octobre, et deux journées d'embauche, entièrement adaptées au contexte actuel, seront consacrées aux entrevues dans certaines régions. Lors de ces deux journées, des protocoles stricts de distanciation physique, de nettoyage et de désinfection seront suivis, dont le port du masque obligatoire tant par l'équipe de recrutement que par les candidat(e)s, le lavage des mains, ainsi que la désinfection des surfaces et du matériel entre chaque entrevue.

Le 14 octobre, de midi à 19 h : Journée d'embauche dans les 18 magasins RONA et Réno-Dépôt participants.

Journée d'embauche dans les 18 magasins RONA et Réno-Dépôt participants. Les 15 et 16 octobre, de 8 h à 18 h : Événements d'embauche virtuels (des détails seront publiés sous peu à l'adresse www.lowescanada.ca/fr/carrieres).

Événements d'embauche virtuels (des détails seront publiés sous peu à l'adresse www.lowescanada.ca/fr/carrieres). Le 17 octobre, de 9 h à 15 h : Entrevues sur rendez-vous au centre de distribution de Boucherville , situé au 220, chemin du Tremblay .

« En ces temps difficiles, nous offrons de multiples possibilités de carrière, des emplois stables et gratifiants, ainsi qu'un environnement de travail sécuritaire, accueillant et inclusif », a déclaré Marc Macdonald, vice-président principal, Ressources humaines chez Lowe's Canada. « Plus précisément, nous cherchons activement à pourvoir environ 200 postes dans nos magasins de la Montérégie, 100 postes sur l'île de Montréal, 60 postes dans Lanaudière, 50 postes tant à Laval et qu'en Outaouais, 40 postes dans les Laurentides, et plus de 120 postes dans le reste de la province. »

Liste des 18 magasins participant à la journée d'embauche du 14 octobre

Magasin Adresse Ville RONA Belœil 500, rue Serge-Pepin Belœil Réno-Dépôt Boucherville 1235, rue Nobel Boucherville Réno-Dépôt Candiac 100, rue de Strasbourg Candiac RONA Châteauguay 41, boulevard Saint-Jean-Baptiste Châteauguay RONA Châteauguay rue Principale 99, rue Principale Châteauguay L'entrepôt RONA Gatineau 777, boulevard de la Cité Gatineau Réno-Dépôt Hull 95, rue Atawe Gatineau L'entrepôt RONA Laval 3065, boulevard le Carrefour Laval Réno-Dépôt Laval 1505, boulevard Le Corbusier Laval RONA Lévis 1415, rue Métivier Lévis L'entrepôt RONA Mascouche 175, montée Masson Mascouche Réno-Dépôt Anjou 10200, rue Renaude-Lapointe Montréal L'entrepôt RONA Saint-Laurent 3600, boulevard de la Côte-Vertu Montréal Réno-Dépôt Notre-Dame-de-Grâce 7277, rue Saint-Jacques Montréal RONA Pierrefonds 3933, boulevard Saint-Charles Montréal L'entrepôt RONA Saint-Bruno-de-Montarville 1221, boulevard des Promenades Saint-Bruno-de-Montarville RONA Saint-Constant 254, montée Saint-Régis Saint-Constant RONA Sainte-Julie 1185, rue Principale Sainte-Julie

