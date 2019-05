Lowe's Canada remporte un prix Leadership philanthropique lors du gala des Prix d'excellence dans le commerce de détail organisé par le Conseil canadien du commerce de détail

« Chez Lowe's Canada, notre volonté de servir les Canadiennes et les Canadiens va bien au-delà de nos activités de détail. Nous sommes déterminés à poser les bons gestes pour soutenir les communautés où nous sommes présents », a souligné Jean-Sébastien Lamoureux, vice-président principal, Communications, affaires publiques et conformité. « Ce prix vient saluer le travail exceptionnel de nos équipes, qui se sont mobilisées et qui n'ont ménagé aucun effort pour appuyer des organismes qui font une différence concrète dans leurs milieux de vie. »

La campagne Les Héros Lowe's Canada a permis aux magasins corporatifs Lowe's, RONA et Réno-Dépôt d'appuyer un organisme sans but lucratif (OSBL) ou une école publique de leur choix, puis d'amasser des fonds pour l'aider à réaliser sa mission ou un projet particulier. Lowe's Canada a versé un don corporatif équivalent à 50 % de tous les fonds amassés grâce à la collecte en magasin, à concurrence de 2 000 $ par magasin. Au final, les magasins corporatifs ont amassé un montant total de 1,1 million $ au profit de plus de 260 organismes au pays. Dans le cadre de la campagne, les employés pouvaient également donner de leur temps et s'impliquer davantage en participant à des activités de bénévolat optionnelles.

« La force de la campagne Les Héros Lowe's Canada réside dans son côté rassembleur et mobilisateur. La campagne de 2018 a généré une vague d'engagement dont les effets positifs se sont fait sentir tant chez nos organismes partenaires que chez nos employés. Ces derniers ont été impliqués à chacune des étapes de la campagne et ont tiré une grande fierté d'avoir pu jouer un rôle concret pour appuyer leurs communautés », ajoute M. Lamoureux. « Parce que la campagne a rapproché nos employés des gens qu'ils côtoient tous les jours et qu'elle leur a donné l'occasion d'agir pour faire une différence dans la vie de ceux-ci, on peut réellement dire que la campagne Les Héros Lowe's Canada a transformé des voisinages en communautés. »

À propos du Conseil canadien du commerce de détail

Le commerce de détail est le plus important employeur privé au Canada; plus de 2,1 millions de Canadiens travaillent dans notre industrie. En 2018, le secteur a généré des salaires évalués à plus de 76 milliards de dollars et les ventes du secteur ont atteint 375 milliards de dollars, sans compter les ventes de véhicules et de carburant. Les membres du Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) représentent plus des deux tiers des ventes au détail réalisées au Canada. Le CCCD est un organisme sans but lucratif financé par l'industrie et représente des entreprises de petite, moyenne et grande taille dans l'ensemble des communautés d'un bout à l'autre du pays. Reconnu comme étant La voix des détaillantsMC au Québec et au Canada, le CCCD représente plus de 45 000 commerces de tous types, notamment des grands magasins, des épiceries, des magasins spécialisés, des magasins à rabais, des magasins indépendants et des marchands en ligne. CommerceDetail.org

À propos de Lowe's Canada

Lowe's Companies, Inc. (NYSE : LOW) est une société du secteur de la rénovation résidentielle faisant partie du classement FORTUNEMD 50. Elle sert plus de 18 millions de clients par semaine aux États-Unis et au Canada. Fortes d'un chiffre de vente de 71,3 milliards de dollars américains pour l'exercice 2018, Lowe's et ses entreprises affiliées exploitent ou desservent plus de 2 200 quincailleries et magasins de rénovation résidentielle et emploient environ 300 000 associés. Établie à Boucherville au Québec, l'entreprise canadienne de Lowe's, de concert avec sa filiale en propriété exclusive RONA inc., exploite ou dessert plus de 600 magasins corporatifs et marchands affiliés indépendants dans nombre de formats complémentaires, sous diverses enseignes. Celles-ci comprennent Lowe's, RONA, Réno-Dépôt, Ace et Dick's Lumber. Au Canada, ces entreprises comptent plus de 28 000 associés, en plus des quelque 5 000 employés au service des marchands affiliés indépendants exploitant leurs entreprises sous les enseignes RONA et Ace. Pour plus de renseignements, consultez le site lowescanada.ca

