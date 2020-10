« Par son caractère très local, cette campagne suscite toujours un engagement épatant chez nos équipes et nos clients. L'engouement a été tel cette année que les associés d'un cinquième centre de distribution ont décidé de se joindre à l'initiative en cours de route », a expliqué Jean-Sébastien Lamoureux, vice-président principal, Affaires publiques, protection des actifs et développement durable chez Lowe's Canada. « Les efforts du réseau ont porté fruit : non seulement Lowe's Canada remet-elle cette année une somme record dans le cadre de la campagne des Héros Lowe's Canada, mais plus de 80 organismes partenaires recevront un montant excédant 10 000 $, du jamais vu! »

Cette campagne va toutefois bien au-delà de la simple collecte de fonds. Elle donne l'occasion au personnel de Lowe's Canada de s'engager personnellement, au moyen du bénévolat, auprès de la cause choisie. Cette année ne fait pas exception. « Nos associés seront nombreux à se relever les manches pour offrir un appui supplémentaire à leur organisme partenaire au cours des prochains mois, une aide d'autant plus précieuse dans le contexte actuel », a ajouté M. Lamoureux. Les équipes disposent de 12 mois pour effectuer des activités de bénévolat dans le cadre de la campagne des Héros Lowe's Canada 2020, le tout dans le respect des règles sanitaires en vigueur partout au pays afin de protéger la santé et la sécurité de tous.

Visitez le lowescanada.ca/heros pour consulter la liste complète des emplacements participants et des organismes soutenus. Pour partager cette nouvelle sur les médias sociaux, veuillez utiliser #CampagneLesHeros et @Lowe's Canada (LinkedIn) et @LowesCanadaCorp (Twitter).

À propos de Lowe's Canada

Lowe's Companies, Inc. (NYSE : LOW) est une société du secteur de la rénovation résidentielle faisant partie du classement FORTUNEMD 50. Elle sert environ 18 millions de clients par semaine aux États-Unis et au Canada. Fortes d'un chiffre de vente de 72,1 milliards de dollars américains pour l'exercice 2019, Lowe's et ses entreprises affiliées exploitent ou desservent plus de 2 200 quincailleries et magasins de rénovation résidentielle et emploient environ 300 000 associés. Établie à Boucherville au Québec, l'entreprise canadienne de Lowe's, de concert avec sa filiale en propriété exclusive RONA inc., exploite ou dessert plus de 470 magasins corporatifs et marchands affiliés indépendants dans nombre de formats complémentaires, sous diverses enseignes. Celles-ci comprennent Lowe's, RONA, Réno-Dépôt et Dick's Lumber. Au Canada, ces entreprises comptent plus de 26 000 associés, en plus des quelque 5 000 employés au service des marchands affiliés indépendants exploitant leurs entreprises sous l'enseigne RONA. Pour plus de renseignements, consultez le site lowescanada.ca.

