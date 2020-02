Lowe's Canada recrute pour combler 5 400 postes en magasins ce printemps

« Nos employés saisonniers jouent un rôle crucial au sein de notre organisation en soutenant nos magasins durant la période la plus achalandée de notre industrie, soit de mai à septembre, permettant ainsi d'offrir le même niveau de service exemplaire à la clientèle. Nous recherchons des candidats passionnés, dynamiques et axés client pour se joindre à nos équipes », a indiqué Marc Macdonald, vice-président principal, Ressources humaines chez Lowe's Canada. « Chez nous, les candidats trouveront des possibilités de carrière à la hauteur de leurs ambitions, ainsi que de nombreuses occasions de développer davantage leurs compétences et d'approfondir leurs connaissances. »

Les postes à combler incluent des postes d'associé au soutien administratif en magasin, de chauffeur de classe 1 et classe 3, d'associé aux ventes, de commis à la réception, de manutentionnaire, de préposé au service à la clientèle, de caissier et de commis à la cour à bois. Il n'est pas nécessaire d'avoir de l'expérience dans le secteur de la rénovation résidentielle pour soumettre sa candidature, comme tous les nouveaux employés auront accès à de la formation et du mentorat adaptés aux différents postes. Pour accommoder la population étudiante, la date d'embauche de la majorité des emplois saisonniers est flexible.

Certains marchands propriétaires affiliés à l'enseigne RONA profiteront de l'occasion pour tenir leur propre événement d'embauche le 14 mars prochain.

Les avantages de travailler chez Lowe's Canada

Lowe's Canada offre de nombreux avantages à ses employés, dont des rabais exclusifs, des programmes d'encouragement aux études et de la formation continue pour perfectionner leurs connaissances. « Nous sommes fiers de fournir un environnement diversifié et inclusif, où tous sont encouragés à cultiver leurs passions et à exprimer leurs idées. Nos employés sont animés par la volonté d'aider les gens à faire de leurs projets une réalité, et ils contribuent à faire de Lowe's Canada une entreprise où il fait bon travailler », a ajouté M. Macdonald.

Pour en apprendre davantage sur la Journée nationale d'embauche et pour consulter l'ensemble de nos offres d'emploi, visitez lowescanada.ca/carrieres. Pour partager cette nouvelle sur les médias sociaux, veuillez utiliser @Lowe's Canada (LinkedIn) et @LowesCanadaCorp (Twitter), ainsi que les mots-clics #FaitesCeQueVousAimez #AimezCeQueVousFaites.

Estimation des postes à combler en magasin, par province

Province Nombre estimé de postes à combler Colombie-Britannique 500 Alberta 500 Saskatchewan 100 Manitoba 100 Ontario 2 375 Québec 1 800 Atlantique 30

À propos de Lowe's Canada

Lowe's Companies, Inc. (NYSE : LOW) est une société du secteur de la rénovation résidentielle faisant partie du classement FORTUNEMD 50. Elle sert plus de 18 millions de clients par semaine aux États-Unis et au Canada. Fortes d'un chiffre de vente de 71,3 milliards de dollars américains pour l'exercice 2018, Lowe's et ses entreprises affiliées exploitent ou desservent plus de 2 200 quincailleries et magasins de rénovation résidentielle et emploient environ 300 000 associés. Établie à Boucherville au Québec, l'entreprise canadienne de Lowe's, de concert avec sa filiale en propriété exclusive RONA inc., exploite ou dessert près de 600 magasins corporatifs et marchands affiliés indépendants dans nombre de formats complémentaires, sous diverses enseignes. Celles-ci comprennent Lowe's, RONA, Réno-Dépôt, Ace et Dick's Lumber. Au Canada, ces entreprises comptent plus de 26 000 associés, en plus des quelque 5 000 employés au service des marchands affiliés indépendants exploitant leurs entreprises sous les enseignes RONA et Ace. Pour plus de renseignements, consultez le site lowescanada.ca.

