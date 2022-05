« C'est un grand honneur de voir nos efforts en matière de développement durable récompensés par l'un des plus prestigieux concours d'affaires du Québec. Cette reconnaissance confirme que nous posons les bons gestes et que notre démarche résonne auprès de nos pairs », se réjouit Mélanie Lussier, directrice, Communications externes et développement durable chez Lowe's Canada. « Chez Lowe's Canada, on fait du développement durable l'affaire de tous. Nos associés portent nos différents projets avec conviction, déployant de grands efforts pour nous aider à atteindre nos objectifs environnementaux ambitieux. Je tiens à les remercier pour leur dévouement sans bornes. »

Ce Mercure, qui récompense l'engagement et les réalisations d'une entreprise en matière de développement durable, souligne les efforts et les résultats exceptionnels d'un vaste projet visant à améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments du réseau Lowe's Canada. Au cours des dernières années, l'entreprise a investi quelque 30 millions de dollars pour implanter des systèmes de gestion de l'énergie et passer à l'éclairage au DEL dans ses magasins corporatifs Lowe's, RONA et Réno-Dépôt, ainsi qu'à son siège social de Boucherville. Pour mener ce projet à terme, Lowe's Canada a pu compter sur le soutien de programmes incitatifs en matière d'efficacité énergétique, dont Transformation énergétique Québec.

Apprenez-en plus sur la stratégie de développement durable de Lowe's Canada au https://lowescanada.ca/fr/responsabilite-corporative. Pour partager cette nouvelle sur les médias sociaux, veuillez utiliser @LowesCanadaCorp (Facebook), @Lowe's Canada (LinkedIn) et @LowesCanadaCorp (Twitter).

