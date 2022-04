« Ce sont les petits quoiqu'importants gestes quotidiens, comme disposer de façon sécuritaire de piles et de batteries usagées dans l'un de nos magasins, qui permettent aux initiatives de durabilité de réussir et, plus largement, à Lowe's Canada d'avoir un impact positif sur l'environnement et les communautés que nous desservons », a déclaré Mélanie Lussier, directrice, Communications externes et développement durable. « Un grand merci à nos clients et à nos associés qui, chaque année, nous aident à amasser et recycler un nombre toujours grandissant de piles et des batteries. Notre engagement de développement durable et nos efforts collectifs au fil du temps et sur l'ensemble de notre réseau ont un réel impact. »

Lowe's Canada figure parmi les partenaires les plus efficaces d'Appel à Recycler, des partenaires sélects comptant de grands détaillants, des entrepôts, des municipalités et des entreprises qui maintiennent une norme élevée en matière de leadership dans ce domaine. C'est le dixième titre de Chef de file en durabilité que reçoit Lowe's Canada.

« Chaque année, les Canadiens recyclent de plus en plus leurs piles et leurs batteries usagées avec Appel à Recycler, et ce, grâce au partenariat exceptionnel que nous avons avec des organisations comme Lowe's Canada. L'engagement de celle-ci envers la durabilité et le détournement des batteries du flot de déchets pour les réutiliser dans de nouveaux produits fait une réelle différence », a déclaré Joe Zenobio, président d'Appel à Recycler Canada, Inc. « Grâce au soutien de Lowe's Canada, nous avons pu atteindre des objectifs de collecte record année après année, contribuant ainsi à protéger la faune, l'environnement et nos communautés en évitant que des métaux toxiques ne se retrouvent dans les sites d'enfouissement. »

Des programmes de développement durable qui font une différence

Le développement durable est un élément important de la stratégie d'affaires de Lowe's Canada. L'organisation vise à réduire l'empreinte environnementale de ses activités, de ses opérations et de ses clients grâce à plusieurs programmes pancanadiens. En plus des efforts fournis pour la récupération à grande échelle de piles et de batteries en 2021, le réseau Lowe's Canada a récupéré plus de 1 850 tonnes de peinture et 95 tonnes d'ampoules fluocompactes et de tubes fluorescents. Au-delà de ses programmes de collecte et de recyclage, l'organisation s'est fixé des objectifs ambitieux pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre et a réalisé des investissements considérables pour améliorer l'efficacité énergétique de son réseau afin d'atteindre cet objectif. Lowe's Canada a également été le premier détaillant du secteur de la rénovation résidentielle à annoncer qu'il supprimera progressivement les sacs en plastique à usage unique de son réseau à partir de juin 2022.

Pour en savoir plus sur les initiatives de développement durable de Lowe's Canada, veuillez visiter le https://www.lowescanada.ca/fr/responsabilite-corporative. Pour partager cette nouvelle sur les médias sociaux, veuillez utiliser @LowesCanadaCorp (Facebook), @Lowe's Canada (LinkedIn) et @LowesCanadaCorp (Twitter).

À propos d ' Appel à Recycler Canada, Inc.

Appel à Recycler Canada, Inc. est la première organisation à but non lucratif qui gère le plus grand programme de collecte et de recyclage de piles à usage domestique au Canada. Appel à Recycler dispose d'un réseau de 9 000 points de dépôt à travers le pays et s'engage à protéger et à préserver l'environnement en évitant que les piles des consommateurs ne soient envoyées dans les sites d'enfouissement. Depuis son lancement au Canada en 1997, Appel à Recycler a permis de collecter et de recycler 33 millions de kilogrammes de piles de manière sûre et responsable. Il s'agit d'un programme de collecte et de recyclage des piles à usage domestique approuvé par les provinces de la Colombie-Britannique, du Saskatchewan, du Manitoba, du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard. Il fonctionne comme une organisation de responsabilité des producteurs (ORP) enregistrée en Ontario, conformément au règlement sur les piles de l'Ontario.

Appel à Recycler accepte les piles à usage domestique (pesant jusqu'à 5 kg) pour le recyclage et les batteries e-Mobilité utilisées pour alimenter les vélos électriques, les trottinettes électriques, hoverboards et planches à roulettes électriques.

À propos de Lowe's Canada

Lowe's Companies, Inc. (NYSE : LOW) est une société du secteur de la rénovation résidentielle faisant partie du classement FORTUNEMD 50. Elle sert environ 19 millions de transactions de clients par semaine aux États-Unis et au Canada. Fortes d'un chiffre de vente de plus de 96 milliards de dollars américains pour l'exercice 2021, Lowe's et ses entreprises affiliées exploitent ou desservent près de 2 200 quincailleries et magasins de rénovation résidentielle et emploient environ 300 000 associé(e)s. Établie à Boucherville, au Québec, l'entreprise canadienne de Lowe's, de concert avec sa filiale en propriété exclusive RONA inc., exploite ou dessert quelque 450 magasins corporatifs et magasins affiliés indépendants dans nombre de formats complémentaires et sous diverses enseignes, dont Lowe's, RONA, Réno-Dépôt et Dick's Lumber. Au Canada, ces entreprises comptent plus de 26 000 associé(e)s, en plus d'environ 5 000 employé(e)s au service des marchands affiliés indépendants exploitant leurs entreprises sous l'enseigne RONA. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site lowescanada.ca.

SOURCE Lowe's Canada

Renseignements: Relations avec les médias, Lowe's Canada, 514-599-5900, poste 5271, 1 866 566-3342, [email protected]