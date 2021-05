« Étant l'un des principaux détaillants du secteur de la rénovation résidentielle, notre entreprise reconnaît qu'elle a un rôle important à jouer pour améliorer la performance environnementale de notre industrie. C'est notamment pourquoi nous sommes engagés à favoriser le développement durable en mettant en œuvre des initiatives d'envergure concrètes et axées sur l'avenir qui aideront à bâtir de meilleurs lendemains », a expliqué Jean-Sébastien Lamoureux, vice-président principal, Affaires publiques, protection des actifs et développement durable chez Lowe's Canada. « En proposant une grande variété de produits ECO, comme des produits certifiés ENERGY STAR, et en promouvant leurs avantages, nous offrons à nos clients des solutions de rechange plus écologiques, tout en encourageant les consommateurs à faire des choix plus durables. »

« Lorsque vous voyez la marque ENERGY STAR, vous savez qu'elle est synonyme d'économies d'énergie. Cette marque signifie la réduction de la consommation énergétique qui contribue à diminuer vos factures d'énergie, en plus d'aider les consommateurs et les entreprises à prendre des décisions éclairées. Les lauréats de cette année bâtissent un avenir plus viable, plus écoénergétique et plus prospère, » a dit l'honorable Seamus O'Regan Jr., Ministre des Ressources naturelles. « Félicitations à Lowe's Canada, récipiendaire du prix ENERGY STAR Canada 2021 - Reconnaissance spéciale. »

Principales réalisations liées à ENERGY STAR Canada en 2020

Les réalisations suivantes ont valu à Lowe's Canada la Reconnaissance spéciale ENERGY STAR Canada cette année :

Une augmentation de 24 % du nombre de produits certifiés ENERGY STAR par rapport à 2019.

par rapport à 2019. La vente de plus de 2,8 millions de produits certifiés ENERGY STAR .

. La participation à des programmes de remises écoénergétiques en Ontario et en Colombie-Britannique, ainsi que l'offre de remises instantanées sur les produits certifiés ENERGY STAR . Cela a permis de faire connaître la marque ENERGY STAR et de vendre de milliers de produits ayant cette certification.

et en Colombie-Britannique, ainsi que l'offre de remises instantanées sur les produits certifiés ENERGY . Cela a permis de faire connaître la marque ENERGY et de vendre de milliers de produits ayant cette certification. La promotion des produits certifiés ENERGY STAR en magasin, en circulaire, en ligne et sur les médias sociaux pour encourager les consommateurs à réduire leur consommation d'énergie.

Pour consulter les sélections de produits certifiés ENERGY STAR offertes dans chacune de nos enseignes, cliquez sur les liens suivants :

Faire de la durabilité une priorité

Dans le cadre de son approche de développement durable à trois axes, Lowe's Canada est déterminée à réduire l'impact environnemental des projets de ses clients, à diminuer l'empreinte environnementale de ses opérations et à aider à construire des communautés plus fortes. Que ce soit en offrant un large éventail de produits écoénergétiques, en proposant gracieusement des programmes de récupération de produits pour éviter l'enfouissement des produits dangereux, ou encore en investissant plus de 24 millions de dollars pour mettre en œuvre des initiatives d'efficacité énergétique, Lowe's Canada pose des actions concrètes pour respecter ses engagements. Cette année, l'organisation a d'ailleurs été reconnue pour ses gestes en matière de développement durable. Elle figure au palmarès 2021 des employeurs les plus écolos au Canada et s'est vu décerner un neuvième titre de chef de file en durabilité par Appel à Recycler Canada.

Découvrez les efforts en matière de développement durable de Lowe's Canada en visitant la page Web https://lowescanada.ca/fr/responsabilite-corporative.

Pour partager cette nouvelle sur les médias sociaux, veuillez utiliser @Lowe's Canada (LinkedIn) et @LowesCanadaCorp (Twitter).

À propos de Lowe's Canada

Lowe's Companies, Inc. (NYSE : LOW) est une société du secteur de la rénovation résidentielle faisant partie du classement FORTUNEMD 50. Elle sert environ 20 millions de clients par semaine aux États-Unis et au Canada. Fortes d'un chiffre de vente de 89,6 milliards de dollars américains pour l'exercice 2020, Lowe's et ses entreprises affiliées exploitent ou desservent plus de 2 200 quincailleries et magasins de rénovation résidentielle et emploient environ 300 000 associé(e)s. Établie à Boucherville, au Québec, l'entreprise canadienne de Lowe's, de concert avec sa filiale en propriété exclusive RONA inc., exploite ou dessert quelque 470 magasins corporatifs et magasins affiliés indépendants dans nombre de formats complémentaires et sous diverses enseignes, dont Lowe's, RONA, Réno-Dépôt et Dick's Lumber. Au Canada, ces entreprises comptent plus de 26 000 associé(e)s, en plus d'environ 5 000 employé(e)s au service des marchands affiliés indépendants exploitant leurs entreprises sous l'enseigne RONA. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site lowescanada.ca.

SOURCE Lowe's Canada

Renseignements: Valérie Gonzalo, Relations avec les médias, Lowe's Canada, 514-599-5900, poste 5271, 1 866-566-3342, [email protected]

Liens connexes

www.lowes.ca