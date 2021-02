Lowe's Canada nommée au palmarès 2021 des meilleurs employeurs de Montréal

« En tant que l'un des plus importants employeurs au Canada et au Québec, Lowe's Canada est sur la bonne voie pour devenir un lieu de travail de choix où les meilleurs talents peuvent croître et faire évoluer leur carrière. Nous avons encore beaucoup à faire, mais nous sommes ravis de toutes les initiatives intéressantes que nous avons mises de l'avant pour investir dans nos associés de première ligne et en centres de soutien », ajoute Marc Macdonald, vice-président principal, Ressources humaines. « L'entraide et le soutien mutuel dont les membres de notre équipe font preuve sont des aspects qui nous permettent de nous démarquer. Chaque personne a un ensemble de compétences unique, et tout le monde contribue à la culture d'inclusion qui fait la force de notre grande famille. C'est pourquoi nous avons à cœur de favoriser le sentiment d'appartenance et de créer un environnement accueillant où tous et toutes peuvent mettre leurs talents à profit tout en participant à la réussite de l'organisation. »

Les employeurs qui soumettent leur candidature sont évalués à la lumière des huit critères suivants, à savoir :



le lieu de travail physique;

l'atmosphère de travail et l'aspect social;

les avantages sociaux (santé, finance et famille);

les vacances et congés;

les communications aux employés;

la gestion de la performance;

la formation et le développement des compétences; et

l'engagement communautaire.

Lowe's Canada embauche

Lowe's Canada est actuellement à la recherche de personnes de tous les horizons, avec ou sans expérience, pour pourvoir plus de 7 000 postes à temps plein, à temps partiel, saisonniers et permanents au sein de son réseau de magasins corporatifs Lowe's, RONA et Réno-Dépôt. Ceux et celles qui souhaitent se joindre à la grande famille Lowe's Canada peuvent visiter le lowescanada.ca/carrieres pour en savoir plus sur les événements d'embauche nationaux et régionaux de l'organisation.

Pour voir la liste complète des meilleurs employeurs à Montréal et lire l'édition du magazine dédiée à la compétition 2021, rendez-vous au www.canadastop100.com/montreal/ (en anglais seulement). Pour partager cette nouvelle sur les médias sociaux, veuillez utiliser @Lowe's Canada (LinkedIn) et @LowesCanadaCorp (Twitter).

À propos de Lowe's Canada

Lowe's Companies, Inc. (NYSE : LOW) est une société du secteur de la rénovation résidentielle faisant partie du classement FORTUNEMD 50. Elle sert environ 18 millions de clients par semaine aux États-Unis et au Canada. Fortes d'un chiffre de vente de 72,1 milliards de dollars américains pour l'exercice 2019, Lowe's et ses entreprises affiliées exploitent ou desservent plus de 2 200 quincailleries et magasins de rénovation résidentielle et emploient environ 300 000 associé(e)s. Établie à Boucherville, au Québec, l'entreprise canadienne de Lowe's, de concert avec sa filiale en propriété exclusive RONA inc., exploite ou dessert quelque 470 magasins corporatifs et magasins affiliés indépendants dans nombre de formats complémentaires et sous diverses enseignes, dont Lowe's, RONA, Réno-Dépôt et Dick's Lumber. Au Canada, ces entreprises comptent plus de 26 000 associé(e)s, en plus d'environ 5 000 employé(e)s au service des marchands affiliés indépendants exploitant leurs entreprises sous l'enseigne RONA. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site lowescanada.ca.

À propos de Mediacorp Canada Inc.

Fondé en 1992, Mediacorp Canada Inc. est le plus grand éditeur de périodiques sur l'emploi au Canada. L'éditeur basé à Toronto gère le projet des 100 meilleurs employeurs au Canada depuis 1999. Le projet se décline en 18 concours médiatiques régionaux et spécialisés dont profitent plus de 15 millions de Canadiens chaque année grâce à divers magazines et journaux partenaires, notamment The Globe and Mail. La société Mediacorp gère également Eluta.ca, l'un des plus grands moteurs de recherche d'emploi au Canada. Il propose des commentaires des rédacteurs issus du projet des 100 meilleurs employeurs au Canada et des millions de personnes à la recherche d'un emploi l'utilisent chaque année.

SOURCE Lowe's Canada

Renseignements: Relations avec les médias, Lowe's Canada, 514-599-5900, poste 5271, 1 866 566-3342, [email protected]

Liens connexes

www.lowes.ca