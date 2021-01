« Au cours de la dernière année, nous avons constaté un grand engouement des Canadiens et des Canadiennes envers la rénovation résidentielle. Plus que jamais, nos clients comptent sur nous pour les aider à faire de leur foyer un endroit confortable et sécuritaire, et nos associés en magasin jouent un rôle de première importance dans l'accompagnement de ceux-ci tout au long de leurs projets », explique Marc Macdonald, vice-président principal, Ressources humaines. « Pour répondre à la demande accrue du public et continuer d'offrir le meilleur service possible, nous sommes à la recherche de gens qui souhaitent travailler pour un employeur de choix offrant un milieu stimulant, où ils seront encouragés à mettre leurs talents à profit. »

Les postes à pourvoir vont des rôles de commis à la réception et d'associé aux ventes à ceux de conseiller en vente spécialisé, en passant par des rôles de soutien administratif et de marchandisage. Tous les profils de candidature sont les bienvenus, des plus expérimentés aux candidats en début de carrière, puisque chaque nouvel associé aura accès à de la formation et à du mentorat directement en lien avec ses responsabilités.

Des événements d'embauche adaptés à une nouvelle réalité

Pour atteindre son objectif d'embauche, Lowe's Canada tiendra une série d'événements d'embauche nationaux et régionaux au cours des deux prochains mois. Une nouveauté cette année : les événements nationaux auront lieu en ligne exclusivement, alors que les événements régionaux offriront aux candidats une formule hybride leur permettant de passer leur première entrevue en ligne ou en personne, selon leur préférence. Bien entendu, toutes les mesures sanitaires nécessaires seront prises en magasin pour les candidats qui choisiront de se présenter en personne pour une entrevue. Ceux qui opteront pour l'entrevue virtuelle seront invités à créer un profil sur une plateforme conçue sur mesure pour Lowe's Canada. Ils pourront ensuite choisir d'enregistrer une entrevue vidéo sur-le-champ en répondant à une série de questions préenregistrées, ou encore de réserver une plage horaire pour passer une entrevue vidéo en direct avec un membre de l'équipe de recrutement de Lowe's Canada.

« Dans le contexte actuel, mettre de l'avant une solution novatrice pour minimiser l'achalandage en magasin lors de nos événements et offrir plus de flexibilité aux candidats étaient des priorités pour nous. Cette formule accélérera également le processus d'embauche pour permettre à nos nouveaux associés d'entrer en fonction plus rapidement », explique Nadine Chiasson, directrice, Acquisition de talents chez Lowe's Canada.

Le premier événement national de la campagne aura lieu les 3 et 4 février prochains et se tiendra exclusivement en ligne. Les personnes intéressées à occuper un poste dans un magasin corporatif Lowe's, RONA ou Réno-Dépôt peuvent dès maintenant se rendre à https://lowescanadaembauche.ca/ pour réserver une plage horaire en vue de passer une entrevue vidéo en direct lors d'un événement d'embauche, ou soumettre leur candidature dès aujourd'hui en optant pour une entrevue vidéo préenregistrée.

Estimation des postes à pourvoir en magasin

Province Nombre estimatif de postes à pourvoir Colombie-Britannique 630 Alberta 980 Saskatchewan 220 Manitoba 160 Ontario 3 015 Québec 2 140 Nouveau-Brunswick 10 Total 7 155

Pour en apprendre davantage sur les occasions de carrière chez Lowe's Canada et sur la campagne d'embauche printanière, visitez lowescanada.ca/carrieres. Pour partager cette nouvelle sur les médias sociaux, veuillez utiliser @Lowe's Canada (LinkedIn) et @LowesCanadaCorp (Twitter) ainsi que les mots-clics #FaitesCeQueVousAimez #AimezCeQueVousFaites.

À propos de Lowe's Canada

Lowe's Companies, Inc. (NYSE : LOW) est une société du secteur de la rénovation résidentielle faisant partie du classement FORTUNEMD 50. Elle sert environ 18 millions de clients par semaine aux États-Unis et au Canada. Fortes d'un chiffre de vente de 72,1 milliards de dollars américains pour l'exercice 2019, Lowe's et ses entreprises affiliées exploitent ou desservent plus de 2 200 quincailleries et magasins de rénovation résidentielle et emploient environ 300 000 associé(e)s. Établie à Boucherville, au Québec, l'entreprise canadienne de Lowe's, de concert avec sa filiale en propriété exclusive RONA inc., exploite ou dessert quelque 470 magasins corporatifs et magasins affiliés indépendants dans nombre de formats complémentaires et sous diverses enseignes, dont Lowe's, RONA, Réno-Dépôt et Dick's Lumber. Au Canada, ces entreprises comptent plus de 26 000 associé(e)s, en plus d'environ 5 000 employé(e)s au service des marchands affiliés indépendants exploitant leurs entreprises sous l'enseigne RONA. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site lowescanada.ca.

