Au cours des quatre dernières années, Lowe's Canada a remis plus de 3,2 M $ dans le but d'aider les hôpitaux à fournir des soins avancés aux enfants malades et à soutenir leurs familles. « Chez Lowe's Canada, soutenir les causes qui comptent pour nos associé(e)s et leurs familles nous tient à cœur », a déclaré Jean-Sébastien Lamoureux, vice-président principal, Marchands affiliés RONA, ventes en gros et affaires publiques. « Chaque année, nous constatons que nos clients et nos associé(e)s se rassemblent et participent activement à cette collecte de fonds dans le but d'aider les enfants de leur communauté à recevoir les meilleurs soins possibles. Et la campagne de cette année a un lien très spécial avec notre organisation, puisque l'ambassadrice de la campagne fait partie de notre grande famille. »

Une campagne qui nous touche de près : l'histoire de Jessy et Ramona

La campagne de cette année est centrée sur l'histoire d'une mère et de sa fille, qui font partie du réseau Lowe's Canada : Ramona Paul, directrice de district dans la région du Grand Toronto et Jessy Intine, directrice adjointe de magasin, à Vancouver. Jessy a reçu un diagnostic de cancer alors qu'elle était enfant; sa famille a été dévastée et bouleversée. Ramona a alors quitté son emploi puis postulé chez Lowe's, où elle a trouvé la flexibilité nécessaire pour pouvoir visiter fréquemment l'hôpital et fournir tous les soins nécessaires à sa fille.

Aujourd'hui, elles - mère et fille - espèrent que leur histoire permettra de faire connaître l'important travail du CMN et de collecter des fonds pour la campagne.

« Je suis extrêmement reconnaissante de travailler pour une entreprise comme Lowe's Canada qui soutient l'organisme Children's Miracle Network, permettant à des enfants comme moi d'avoir un avenir et des possibilités de carrière », a déclaré Jessy Intine.

« Je suis tellement fier de travailler pour Lowe's Canada lorsque j'entends des histoires comme celle de Jessy et Ramona », a déclaré Marc Macdonald, vice-président principal, Ressources humaines chez Lowe's Canada. « Chez nous, nous cherchons toujours des façons de mieux soutenir nos associé(e)s. Et lorsque j'entends personnellement l'impact positif que notre environnement de travail et nos pratiques en matière de ressources humaines ont eu sur l'une de nos associée et sa famille pendant l'un des moments les plus difficiles de leurs vies, je trouve que c'est très gratifiant et valorisant pour nous tous. »

Pour visionner l'histoire touchante de Jessy et Ramona, et pour obtenir plus d'information sur les principales campagnes philanthropiques de Lowe's Canada, visitez le site Web https://lowescanada.ca/fr/responsabilite-corporative/communautes/major-campaigns/operation-enfant-soleil/campagne-operation-enfant-soleil-et-childrens-miracle-network.

À propos d'Opération Enfant Soleil

Grand rassembleur des Québécois autour de la cause des enfants malades depuis 35 ans, Opération Enfant Soleil appuie leur guérison partout dans la province, peu importe leur maladie. De la sensibilisation à la prévention, en passant par les investigations, le diagnostic, les équipements utilisés lors des traitements ou les soins ambulatoires à la maison, Opération Enfant Soleil accompagne les enfants et leur famille à travers toutes les étapes. Grâce aux sommes recueillies, une centaine de projets se concrétisent chaque année dans les hôpitaux régionaux, où les petits peuvent être soignés près de leur famille, ainsi que dans les grands centres pédiatriques, qui peuvent se doter de technologies de pointe et aménager des espaces chaleureux. Des sommes sont également versées à des organismes chaque année pour la réalisation de plus de 50 projets liés à la prévention de la maladie chez les jeunes par le biais de l'activité physique et des saines habitudes de vie. À ce jour, c'est près de 288 millions de dollars qui ont été remis partout au Québec grâce à la générosité des donateurs, à l'appui des bénévoles et au dévouement des partenaires. Pour en savoir plus, visitez le www.operationenfantsoleil.ca.

À propos de Children's Miracle Network

Children's Miracle Network® recueille des fonds et fait de la sensibilisation pour ses 170 hôpitaux membres, dont 14 sont situés au Canada. Les dons sont injectés directement dans les localités où ils ont été récoltés pour financer des traitements cruciaux, des services de soins, de l'équipement médical pédiatrique et de la recherche. Les partenaires et programmes de Children's Miracle Network® appuient sa mission, qui est de sauver et d'améliorer les vies du plus grand nombre d'enfants possible. Apprenez-en plus sur l'importance du soutien communautaire pour les hôpitaux pour enfants, trouvez votre hôpital membre du réseau et découvrez comment donner là où les miracles se produisent au www.childrensmiraclenetwork.ca

À propos de Lowe's Canada

Lowe's Companies, Inc. (NYSE : LOW) est une société du secteur de la rénovation résidentielle faisant partie du classement FORTUNEMD 50. Elle sert environ 19 millions de transactions de clients par semaine aux États-Unis et au Canada. Fortes d'un chiffre de vente de plus de 96 milliards de dollars américains pour l'exercice 2021, Lowe's et ses entreprises affiliées exploitent ou desservent près de 2 200 quincailleries et magasins de rénovation résidentielle et emploient environ 300 000 associé(e)s. Établie à Boucherville, au Québec, l'entreprise canadienne de Lowe's, de concert avec sa filiale en propriété exclusive RONA inc., exploite ou dessert quelque 450 magasins corporatifs et magasins affiliés indépendants dans nombre de formats complémentaires et sous diverses enseignes, dont Lowe's, RONA, Réno-Dépôt et Dick's Lumber. Au Canada, ces entreprises comptent plus de 26 000 associé(e)s, en plus d'environ 5 000 employé(e)s au service des marchands affiliés indépendants exploitant leurs entreprises sous l'enseigne RONA. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site lowescanada.ca.

