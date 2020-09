Lowe's Canada lance le programme VIPpro dans tous ses magasins corporatifs Lowe's, RONA et Réno-Dépôt

Offrir valeur ajoutée et services bonifiés aux clients Pros

En plus de rabais exclusifs sur tous leurs achats, y compris les électroménagers, le programme VIPpro présente aux clients Pros une gamme complète de services et d'avantages pour répondre à leurs besoins particuliers :

Réduction de 5 % sur tous les produits (10 % sur la peinture)

Service à la clientèle dédié

Rabais sur volume

Garantie d'alignement de prix

Accès lève-tôt

Ramassage à l'auto prioritaire de 7 h à 9 h

Politique de retour en 365 jours

Options de livraison sur le site flexibles

Entrée et stationnement dédiés

Sélecteur de couleur Sico en ligne

L'application VIPpro : l'outil indispensable pour les Pros

Lowe's Canada lance également officiellement l'application VIPpro qui facilite encore davantage l'accès des Pros aux renseignements de leur compte et aux avantages qui s'offrent à eux. Développée par Kinetic Commerce, une entreprise de Toronto, cette nouvelle application permet aux membres du programme VIPpro de consulter en tout temps leurs données d'achat, leurs offres spéciales et leur profil à même leur appareil mobile. Les professionnels de l'industrie peuvent s'attendre à trouver ce qui suit parmi les principales fonctionnalités de l'application :

un historique complet de leurs achats dans les magasins corporatifs Lowe's, RONA et Réno-Dépôt;

des promotions et offres exclusives;

la possibilité de gérer les accès des employés associés à leur compte, ainsi que de modifier ces accès directement dans l'application;

des liens vers les sites Web de Lowe's, RONA et Réno-Dépôt; et

un localisateur de magasins.

« La plateforme utilisée pour soutenir le programme VIPpro permettra aux clients Pros de gérer leur relation avec le vaste réseau de magasins corporatifs Lowe's, RONA et Réno-Dépôt en toute simplicité à partir de leur appareil mobile - et ainsi de profiter d'une expérience client véritablement supérieure », déclare David Dougherty, cofondateur et chef de la direction de Kinetic Commerce.

La première version de l'application sera mise à jour au cours des prochains mois pour offrir de nouvelles fonctionnalités aux membres VIPpro. Plus tard cet automne, l'application proposera des offres personnalisées basées sur les préférences et l'historique d'achat de chaque client. Le lancement d'un portail Web VIPpro est également prévu pour 2020. Cette nouvelle plateforme permettra aux membres VIPpro d'accéder aux sites Web transactionnels de Lowe's, de RONA et de Réno-Dépôt et de faire des achats en ligne tout en profitant pleinement de leurs rabais et avantages VIPpro.

Pour partager cette nouvelle sur les médias sociaux, veuillez utiliser @Lowe's Canada (LinkedIn) et @LowesCanadaCorp (Twitter).

À propos de Kinetic Commerce

Kinetic Commerce est une agence technologique en commerce de détail qui offre à des détaillants tels que Aldo, L'Oréal et Telus une suite de solutions mobiles clés en main pour leurs clients et associés. Pour plus de renseignements, consultez le site kineticcommerce.com.

À propos de Lowe's Canada

Lowe's Companies, Inc. (NYSE : LOW) est une société du secteur de la rénovation résidentielle faisant partie du classement FORTUNEMD 50. Elle sert environ 18 millions de clients par semaine aux États-Unis et au Canada. Fortes d'un chiffre de vente de 72,1 milliards de dollars américains pour l'exercice 2019, Lowe's et ses entreprises affiliées exploitent ou desservent plus de 2 200 quincailleries et magasins de rénovation résidentielle et emploient environ 300 000 associés. Établie à Boucherville au Québec, l'entreprise canadienne de Lowe's, de concert avec sa filiale en propriété exclusive RONA inc., exploite ou dessert plus de 470 magasins corporatifs et marchands affiliés indépendants dans nombre de formats complémentaires, sous diverses enseignes. Celles-ci comprennent Lowe's, RONA, Réno-Dépôt et Dick's Lumber. Au Canada, ces entreprises comptent plus de 26 000 associés, en plus des quelque 5 000 employés au service des marchands affiliés indépendants exploitant leurs entreprises sous l'enseigne RONA. Pour plus de renseignements, consultez le site lowescanada.ca.

SOURCE Lowe's Canada

Renseignements: Relations avec les médias, Lowe's Canada, 514-599-5900, poste 5271, 1 866-566-3342, [email protected]

Liens connexes

https://www.lowescanada.ca/