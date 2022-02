LOWE'S CANADA FIGURE FIÈREMENT PARMI LES MEILLEURS EMPLOYEURS 2022 DU GRAND MONTRÉAL

L'entreprise recrute actuellement dans le but de pourvoir plus de 100 postes corporatifs pour son siège social de Boucherville, au Québec

BOUCHERVILLE, QC, le 15 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Lowe's Canada, un chef de file du secteur de la rénovation résidentielle au Canada exploitant ou desservant quelque 450 magasins corporatifs et affiliés sous diverses enseignes, est fière de figurer au palmarès des meilleurs employeurs de Montréal pour une deuxième année consécutive. Cette compétition annuelle célèbre depuis 2006 les employeurs de la région du Grand Montréal qui se démarquent dans leur industrie en raison de l'environnement de travail exceptionnel qu'ils offrent.

« Chez Lowe's Canada, il est primordial pour nous d'écouter nos associé(e)s et de leur offrir des occasions de développement. Nous déployons des efforts continus pour maintenir un excellent environnement de travail dans l'ensemble de notre réseau », a déclaré Tony Cioffi, président de Lowe's Canada. « Je suis touché et fier de voir les efforts de nos équipes reconnus encore cette année et de constater à quel point la culture de notre entreprise nous distingue en tant qu'employeur de premier plan dans le secteur de la rénovation résidentielle. »

Le palmarès des meilleurs employeurs de Montréal fait partie du projet des meilleurs employeurs au Canada, qui se décline en 18 concours médiatiques régionaux et spécialisés. Pour en faire partie, les entreprises sont évaluées et comparées à leurs concurrents en fonction de huit critères :

Le lieu de travail

L'atmosphère de travail et l'aspect social

Les avantages sociaux (santé, finance et famille)

Les vacances et congés

Les communications aux employés

La gestion de la performance

La formation et le développement des compétences

L'engagement communautaire

Lowe's Canada a obtenu cette reconnaissance grâce à son engagement visant à soutenir les communautés et à ses investissements dans le développement des employés, notamment par l'entremise de programmes de formation et d'incitatifs pour étudiants.

« Ce que j'aime chez Lowe's Canada, c'est le dévouement de l'organisation envers la communauté. Chaque année, mon employeur organise de campagnes de collecte de fonds, comme Les Héros Lowe's Canada et Children's Miracle Network », ajoute Youmanet Drame, directrice adjointe de magasin chez Réno-Dépôt Marché Central. « De plus, j'apprécie énormément la façon dont l'organisation m'a soutenu pour m'aider à progresser d'un poste d'associée au service à la clientèle à un poste de direction. »

Plus de 100 occasions de travailler avec un employeur de premier plan

C'est le moment est idéal pour se joindre au réseau de Lowe's Canada. Plus de 100 postes corporatifs sont disponibles au siège social de Boucherville, au Québec, allant de postes de premier échelon à des postes aux responsabilités croissantes, notamment dans les services Chaîne d'approvisionnement, Finances, Mise en marché, TI et Marketing. Lowe's Canada offre de nombreux avantages aux personnes basées à son siège social, notamment : l'accès à un centre de la petite enfance, un régime d'épargne-retraite généreux, ainsi que des rabais exclusifs pour les employés. Les associé(e)s ont également accès à une politique de télétravail qui comprend un mode hybride (rajusté selon les mesures sanitaires), ainsi qu'à l'équipement et au soutien informatique nécessaires pour passer facilement du télétravail au travail au bureau.

« La flexibilité, que ce soit en matière d'horaire ou d'environnement de travail, est un aspect très important chez Lowe's Canada, tout comme le fait d'offrir un milieu inclusif, favorable et sécuritaire dans lequel nos associé(e)s peuvent s'épanouir. Notre approche vise à favoriser un climat dans lequel l'opinion de chaque personne est entendue, encouragée et valorisée », a expliqué Marc Macdonald, vice-président principal, Ressources humaines.

Ceux et celles qui souhaitent se joindre à Lowe's Canada peuvent visiter le site Web lowescanada.ca/carrieres pour voir les postes disponibles, ainsi que pour en savoir plus sur l'organisation et sur tout ce qu'elle a à offrir.

Pour partager cette nouvelle sur les médias sociaux, veuillez utiliser @LowesCanadaCorp (Facebook), @Lowe's Canada (LinkedIn) et @LowesCanadaCorp (Twitter).

À propos de Lowe's Canada

Lowe's Companies, Inc. (NYSE : LOW) est une société du secteur de la rénovation résidentielle faisant partie du classement FORTUNEMD 50. Elle sert environ 20 millions de clients par semaine aux États-Unis et au Canada. Fortes d'un chiffre de vente de près de 90 milliards de dollars américains pour l'exercice 2020, Lowe's et ses entreprises affiliées exploitent ou desservent plus de 2 200 quincailleries et magasins de rénovation résidentielle et emploient environ 300 000 associé(e)s. Établie à Boucherville, au Québec, l'entreprise canadienne de Lowe's, de concert avec sa filiale en propriété exclusive RONA inc., exploite ou dessert quelques 450 magasins corporatifs et magasins affiliés indépendants dans nombre de formats complémentaires et sous diverses enseignes, dont Lowe's, RONA, Réno-Dépôt et Dick's Lumber. Au Canada, ces entreprises comptent plus de 26 000 associé(e)s, en plus d'environ 5 000 employé(e)s au service des marchands affiliés indépendants exploitant leurs entreprises sous l'enseigne RONA. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site lowescanada.ca.

À propos de la compétition 2022 des meilleurs employeurs du Grand Montréal

Cette compétition annuelle célèbre depuis 2006 les employeurs de la région du Grand Montréal qui sont reconnus comme des chefs de file dans leur industrie en raison de l'environnement de travail exceptionnel qu'ils offrent. Les employeurs sont évalués par les éditeurs du projet des 100 meilleurs employeurs au Canada en fonction des critères suivants : (1) Lieu de travail; (2) atmosphère de travail et aspect social; (3) avantages sociaux (santé, finance et famille); (4) vacances et congés; (5) communication aux employés; (6) gestion de la performance; (7) formation et développement des compétences; et (8) engagement communautaire. Les employeurs sont comparés à d'autres organisations dans leur domaine afin de déterminer celles qui offrent les programmes les plus progressifs et les plus avant-gardistes. La compétition annuelle est ouverte à tout employeur ayant son siège social dans la région du Grand Montréal, peu importe sa taille, qu'il appartienne au secteur privé ou public.

À propos de Mediacorp Canada Inc.

Fondé en 1992, Mediacorp Canada Inc. est le plus grand éditeur de périodiques sur l'emploi au Canada. L'éditeur, basé à Toronto, gère le projet des 100 meilleurs employeurs au Canada depuis 1999. Le projet se décline en 18 concours médiatiques régionaux et spécialisés dont profitent plus de 15 millions de Canadiens et Canadiennes chaque année grâce à divers magazines et journaux partenaires, notamment The Globe and Mail. La société Mediacorp gère également Eluta.ca, l'un des plus grands moteurs de recherche d'emploi au Canada. Ce dernier propose des commentaires des rédacteurs issus du projet des 100 meilleurs employeurs au Canada, et des millions de personnes à la recherche d'un emploi l'utilisent chaque année.

