LOWE'S CANADA FIGURE AU PALMARÈS DES EMPLOYEURS LES PLUS ÉCOLOS AU CANADA POUR LA DEUXIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE

« On est très fiers de faire partie des employeurs les plus verts encore cette année », se réjouit Mélanie Lussier, directrice, Communications externes et développement durable chez Lowe's Canada. « Comme citoyen corporatif, on sent une grande responsabilité d'agir de manière responsable et on consacre de nombreux efforts chaque année à l'amélioration de notre bilan environnemental. On a la chance de compter sur des associés passionnés qui prennent à cœur nos différentes initiatives en matière de développement durable et qui portent avec conviction nos projets en lien avec nos objectifs environnementaux. »

Les organisations figurant au palmarès des employeurs les plus écolos sont évaluées selon les quatre critères suivants :

les initiatives et programmes uniques développés pour veiller sur l'environnement;

l'issue positive des efforts déployés pour réduire leur propre empreinte environnementale;

le degré d'implication des employés dans ces programmes, et s'ils ont des compétences uniques à contribuer;

la mesure dans laquelle ces initiatives sont liées à l'identité publique de l'employeur et servent à attirer de nouveaux employés et clients.

Objectifs ambitieux, projets ambitieux

Dans le cadre de sa stratégie de développement durable à trois axes - aider ses clients à réduire leur impact environnemental, diminuer l'empreinte environnementale de ses opérations et appuyer ses associés et ses communautés -, Lowe's Canada se dote d'objectifs ambitieux et met sur pied des projets tout aussi ambitieux pour les atteindre. Parmi ceux-ci :

L'amélioration de l'efficacité énergétique de ses installations physiques par l'installation de systèmes de gestion de l'énergie et la mise à niveau des systèmes d'éclairage par des appareils au DEL, projet représentant un investissement de quelque 30 millions de dollars et visant l'atteinte d'un objectif de réduction des gaz à effet de serre (GES) de 40 % par rapport au niveau de 2016 d'ici 2025, et de 60 % d'ici 2030;

de 60 % d'ici 2030; Le retrait progressif des sacs d'emplettes en plastique à usage unique dans l'ensemble des magasins Lowe's, RONA et Réno-Dépôt dès l'été 2022, une première dans le secteur de la vente au détail de produits de rénovation au pays;

L'implantation d'outils de suivi pour la gestion des matières résiduelles afin d'atteindre un objectif de taux de diversion de ces matières de 75 % d'ici 2025.

« La durabilité est une priorité de chaque instant chez Lowe's Canada et on en fait l'affaire de tous », ajoute madame Lussier. « Nos associés jouent un rôle clé dans l'atteinte de nos objectifs et la contribution individuelle de chacun fait toute la différence dans le succès de notre stratégie. » Lowe's Canada est par ailleurs en pleine campagne d'embauche pour combler des milliers de rôles à l'approche de sa saison la plus achalandée. Les personnes souhaitant se joindre à un employeur qui rejoint leurs valeurs environnementales peuvent se rendre au https://carrieres.lowescanada.ca/ pour voir les postes disponibles et pour postuler.

Pour en apprendre davantage sur les efforts en matière de développement durable de Lowe's Canada, visitez la page https://lowescanada.ca/fr/responsabilite-corporative. La liste complète des employeurs les plus écolos au Canada en 2022, ainsi que l'édition du magazine dédiée à la compétition de cette année, sont disponibles au www.canadastop100.com/environmental (en anglais seulement). Pour partager cette nouvelle sur les médias sociaux, veuillez utiliser @LowesCanadaCorp et @TopEmployers (Facebook), @Lowe's Canada et @Canada's Top 100 Employers (LinkedIn), ainsi que @LowesCanadaCorp et @top_employers (Twitter).

À propos de Lowe's Canada

Lowe's Companies, Inc. (NYSE : LOW) est une société du secteur de la rénovation résidentielle faisant partie du classement FORTUNEMD 50. Elle sert environ 19 millions de transactions de clients par semaine aux États-Unis et au Canada. Fortes d'un chiffre de vente de plus de 96 milliards de dollars américains pour l'exercice 2021, Lowe's et ses entreprises affiliées exploitent ou desservent près de 2 200 quincailleries et magasins de rénovation résidentielle et emploient environ 300 000 associé(e)s. Établie à Boucherville, au Québec, l'entreprise canadienne de Lowe's, de concert avec sa filiale en propriété exclusive RONA inc., exploite ou dessert quelque 450 magasins corporatifs et magasins affiliés indépendants dans nombre de formats complémentaires et sous diverses enseignes, dont Lowe's, RONA, Réno-Dépôt et Dick's Lumber. Au Canada, ces entreprises comptent plus de 26 000 associé(e)s, en plus d'environ 5 000 employé(e)s au service des marchands affiliés indépendants exploitant leurs entreprises sous l'enseigne RONA. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site lowescanada.ca.

À propos de Mediacorp Canada Inc.

Fondé en 1992, Mediacorp Canada Inc. est le plus grand éditeur de périodiques sur l'emploi au Canada. L'éditeur, basé à Toronto, gère le projet des 100 meilleurs employeurs au Canada depuis 1999. Le projet se décline en 18 concours médiatiques régionaux et spécialisés dont profitent plus de 15 millions de Canadiens et Canadiennes chaque année grâce à divers magazines et journaux partenaires, notamment The Globe and Mail. La société Mediacorp gère également Eluta.ca, l'un des plus grands moteurs de recherche d'emploi au Canada. Ce dernier propose des commentaires des rédacteurs issus du projet des 100 meilleurs employeurs au Canada, et des millions de personnes à la recherche d'un emploi l'utilisent chaque année.

SOURCE Lowe's Canada

Renseignements: Pour plus de renseignements : Relations avec les médias, Lowe's Canada, 514-599-5900, poste 5271, 1 866 566-3342, [email protected]