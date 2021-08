Les Faits saillants en responsabilité d'entreprise 2020 du détaillant illustrent comment l'organisation a

soutenu ses communautés et aidé à protéger l'environnement tout au long de l'année

BOUCHERVILLE, QC, le 4 août 2021 /CNW Telbec/ - Pour faire suite au Rapport en responsabilité d'entreprise 2020 de Lowe's Companies, qui a été rendu public en juin dernier et qui aborde la performance du réseau en général, Lowe's Canada a publié aujourd'hui ses Faits saillants en responsabilité d'entreprise 2020. Ce bilan illustre comment le détaillant en rénovation résidentielle a soutenu ses communautés et atteint ses objectifs en matière de développement durable, et ce, malgré une année riche en rebondissements, où la population canadienne a dû s'adapter à une nouvelle réalité pour aider à freiner la propagation de la COVID-19.

« Chez Lowe's Canada, être une entreprise citoyenne responsable est une priorité de tous les jours. En 2020, alors que nos communautés ont fait face aux nombreux défis imposés par la pandémie de la COVID-19, il était plus important que jamais pour nous d'être là pour nos concitoyens et concitoyennes. Nous avons fait des investissements importants pour soutenir à la fois nos associé(e)s et les organismes locaux qui fournissent des services essentiels, comme des soins de santé et de l'aide alimentaire », a expliqué Jean-Sébastien Lamoureux, vice-président principal, Affaires publiques, protection des actifs et développement durable. « Nos faits saillants indiquent également qu'en 2020, nous avons continué de progresser vers nos nombreux objectifs environnementaux. Le développement durable demeure une priorité pour nous, même dans des situations difficiles. Nos équipes ont dû s'adapter rapidement et souvent pour répondre aux constants changements affectant le secteur du commerce de détail, mais elles ont gardé le cap sur nos différents objectifs de développement durable tout au long de l'année. Nous sommes déterminés à poser les bons gestes pour laisser une planète en santé aux générations futures, et la COVID-19 n'a pas changé notre orientation. »

Alignés sur l'approche de l'entreprise en matière de développement durable, qui s'appuie sur trois piliers visant à soutenir ses associé(e)s et ses communautés, à aider les clients à réduire l'empreinte environnementale de leurs projets et à réduire l'empreinte environnementale de ses opérations, les Faits saillants en responsabilité d'entreprise 2020 comprennent ce qui suit :

Des investissements de 4 M$ dans nos communautés, y compris plus de 1,5 M$ pour soutenir les associé(e)s et des organismes locaux pendant la première vague de la pandémie de la COVID-19

Une réduction des émissions de GES de plus de six tonnes par rapport à 2016

L'atteinte de 42 % de l'objectif visant à ce que 75 % de tous les déchets produits dans les établissements corporatifs soient recyclés d'ici 2025, ce qui représente près de 22 000 tonnes de matériaux

Le recyclage de plus de deux tonnes de peinture usagée en 2020

Une sélection de plus de 5 000 produits ECO en magasin et en ligne

Du soutien aux clients pour les aider à repérer et à acheter les produits locaux grâce au programme Bien fait ici

Lowe's Canada est l'un des employeurs les plus écolos au Canada

En avril 2021, Lowe's Canada a été reconnue pour ses efforts et réalisations en développement durable dans le cadre de la compétition annuelle Canada's Greenest Employers tenue par Mediacorp, qui célèbre les employeurs déployant des initiatives exceptionnelles en matière de durabilité et montrant l'exemple en créant une culture de conscience environnementale au sein de leur organisation. Ceux et celles qui souhaitent se joindre à la grande famille Lowe's Canada - et ainsi travailler pour un employeur durable - peuvent visiter la page Web lowescanada.ca/carrieres pour connaître les postes à pourvoir et pour soumettre leur candidature.

Découvrez les efforts en matière de développement durable de Lowe's Canada en visitant la page Web https://lowescanada.ca/fr/responsabilite-corporative. Pour partager cette nouvelle sur les médias sociaux, veuillez utiliser @Lowe's Canada (LinkedIn) et @LowesCanadaCorp (Twitter).

À propos de Lowe's Canada

Lowe's Companies, Inc. (NYSE : LOW) est une société du secteur de la rénovation résidentielle faisant partie du classement FORTUNEMD 50. Elle sert environ 20 millions de clients par semaine aux États-Unis et au Canada. Fortes d'un chiffre de vente de près de 90 milliards de dollars américains pour l'exercice 2020, Lowe's et ses entreprises affiliées exploitent ou desservent plus de 2 200 quincailleries et magasins de rénovation résidentielle et emploient environ 300 000 associé(e)s. Établie à Boucherville, au Québec, l'entreprise canadienne de Lowe's, de concert avec sa filiale en propriété exclusive RONA inc., exploite ou dessert quelque 470 magasins corporatifs et magasins affiliés indépendants dans nombre de formats complémentaires et sous diverses enseignes, dont Lowe's, RONA, Réno-Dépôt et Dick's Lumber. Au Canada, ces entreprises comptent plus de 26 000 associé(e)s, en plus d'environ 5 000 employé(e)s au service des marchands affiliés indépendants exploitant leurs entreprises sous l'enseigne RONA. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site lowescanada.ca.

