Lowe's Canada et ses enseignes remettent 1 125 000 $ à Opération Enfant Soleil et Children's Miracle Network

« Chez Lowe's Canada, nous avons à cœur de poser des gestes concrets pour avoir une incidence positive sur les communautés qui nous accueillent. Cet engagement à faire une différence dans la vie de nos concitoyens, on le constate tout particulièrement lorsqu'il est question d'aider les enfants aux prises avec la maladie », a mentionné Jean-Sébastien Lamoureux, vice-président principal, Communications, affaires publiques et conformité chez Lowe's Canada. « La cause portée par Opération Enfant Soleil et Children's Miracle Network trouve écho auprès des quelque 28 000 employés de notre réseau et nous sommes fiers de faire notre part en contribuant à la campagne de collecte de fonds annuelle de ces organismes qui jouent un rôle crucial dans la vie de milliers d'enfants et de leurs familles. »

Durant cinq semaines, les employés des magasins participants ont rivalisé de créativité et organisé divers événements de collecte de fonds, comme des journées spéciales avec mascottes invitées et des barbecues bénéfices, pour amasser un maximum de dons pour la cause des enfants malades. En plus de mettre son réseau de magasins à profit, Lowe's Canada était, cette année encore, fournisseur officiel des matériaux de la Maison Enfant Soleil signée Bonneville. Une part de la somme remise provient du don corporatif de Lowe's Canada, effectué dans le cadre de cet engagement, et de la vente de billets pour la Maison Enfant Soleil signée Bonneville dans les magasins RONA et Réno-Dépôt participants.

« Nouvellement arrivée depuis 2018 dans la famille d'Opération Enfant Soleil, Lowe's Canada fait déjà partie de nos partenaires majeurs, sur qui nous pouvons compter pour faire une grande différence dans la vie de milliers de familles qui font face à la maladie », a souligné David Archambault, directeur principal d'Opération Enfant Soleil. « Nous avons été témoins de la grande chaîne de solidarité qui s'est formée dans l'ensemble de leurs magasins corporatifs et affiliés participants RONA, Réno-Dépôt et Ace Canada au Québec. Je tiens à les remercier pour leur précieuse contribution et leur immense générosité, qui contribuent au bien-être des enfants. »

« Lowe's Canada a encore une fois prouvé son engagement à soutenir des communautés partout au pays. Les efforts exceptionnels déployés par les équipes et magasins durant la campagne de 2019 auront une incidence majeure sur nos hôpitaux pour enfants et sur les conditions de vie de milliers de familles canadiennes », a ajouté Mark Hierlihy, président et chef de la direction des Fondations d'hôpitaux pour enfants du Canada. « Notre mission est d'agir pour le bien des enfants afin qu'ils puissent mener des vies en santé et pleinement satisfaisantes. Lowe's Canada y a adhéré entièrement en plaçant les enfants au cœur de ses collectes de fonds. Mille mercis à ceux et celles qui ont contribué à faire de cette campagne un succès! Nous sommes extrêmement fiers de notre partenariat. »

À propos d'Opération Enfant Soleil

Fondée en 1988, Opération Enfant Soleil est un organisme à but non lucratif qui amasse des fonds pour soutenir le développement d'une pédiatrie de qualité et contribuer à la réalisation de projets pour tous les enfants du Québec. Les sommes recueillies par Opération Enfant Soleil sont remises en partie aux quatre grands centres pédiatriques du Québec : le Centre mère-enfant Soleil du CHU de Québec-Université Laval, le CHU Sainte-Justine de Montréal, l'Hôpital de Montréal pour enfants du CUSM et le CIUSSS de l'Estrie-CHU de Sherbrooke. Des sommes sont également versées chaque année à des centres hospitaliers régionaux et à des organismes. Opération Enfant Soleil, c'est une grande chaîne de solidarité formée de plus de 1 000 partenaires et de milliers de bénévoles provenant de toutes les régions du Québec (entreprises, particuliers, milieux scolaires, clubs sociaux, garderies, etc.).

À propos de Children's Miracle Network

Children's Miracle Network® recueille des fonds et fait de la sensibilisation pour ses 170 hôpitaux membres, dont 14 sont situés au Canada. Les dons sont injectés directement dans les localités où ils ont été récoltés pour financer des traitements cruciaux, des services de soins, de l'équipement médical pédiatrique et de la recherche. Les partenaires et programmes de Children's Miracle Network® appuient sa mission, qui est de sauver et d'améliorer les vies du plus grand nombre d'enfants possible. Apprenez-en plus sur l'importance du soutien communautaire pour les hôpitaux pour enfants, trouvez votre hôpital membre du réseau et découvrez comment donner là où les miracles se produisent au www.childrensmiraclenetwork.ca

À propos de Lowe's Canada

Lowe's Companies, Inc. (NYSE : LOW) est une société du secteur de la rénovation résidentielle faisant partie du classement FORTUNEMD 50. Elle sert plus de 18 millions de clients par semaine aux États-Unis et au Canada. Fortes d'un chiffre de vente de 71,3 milliards de dollars américains pour l'exercice 2018, Lowe's et ses entreprises affiliées exploitent ou desservent plus de 2 200 quincailleries et magasins de rénovation résidentielle et emploient environ 300 000 associés. Établie à Boucherville au Québec, l'entreprise canadienne de Lowe's, de concert avec sa filiale en propriété exclusive RONA inc., exploite ou dessert plus de 600 magasins corporatifs et marchands affiliés indépendants dans nombre de formats complémentaires, sous diverses enseignes. Celles-ci comprennent Lowe's, RONA, Réno-Dépôt, Ace et Dick's Lumber. Au Canada, ces entreprises comptent plus de 28 000 associés, en plus des quelque 5 000 employés au service des marchands affiliés indépendants exploitant leurs entreprises sous les enseignes RONA et Ace. Pour plus de renseignements, consultez le site lowescanada.ca.

