Lowe's Canada et CRAFTSMAN s'outillent pour la fête des Pères

« CRAFTSMAN est une marque chère au cœur des Canadiens et nous sommes heureux de pouvoir proposer à nos clients une sélection élargie de ces produits réputés pour leur qualité et leur fiabilité incomparables », explique Igor Halencak, vice-président exécutif, Mise en marché et marketing chez Lowe's Canada. « L'enthousiasme que nous constatons de la part des consommateurs et le leadership dont fait preuve l'équipe de Stanley Black + Decker dans le développement de nouveaux produits confirment que cette marque est plus vivante que jamais. En tant que partenaire de choix de CRAFTSMAN au Canada, nous sommes fiers d'offrir cette marque légendaire aux rénovateurs amateurs et professionnels à travers le pays, et prévoyons continuer de bonifier la sélection offerte au sein du réseau Lowe's Canada ».

La nouvelle sélection de produits CRAFTSMAN disponible en magasins et en ligne chez Lowe's, RONA, Réno-Dépôt et Ace Canada comprend un plus vaste éventail d'articles dans des catégories clés qui ont fait la réputation de CRAFTSMAN, notamment les outils de mécanicien, pinces et clés, niveaux et équerres, égoïnes, marteaux et leviers, tournevis, instruments de mesure électroniques et niveaux au laser, tables de travail, scies à onglets et équipement motorisé d'extérieur. La nouvelle sélection comprend aussi de toutes nouvelles catégories de produits, dont les articles de rangement pour le garage, les compresseurs et les cloueuses pneumatiques sans fil.

« CRAFTSMAN inspire la confiance depuis plus de 90 ans et nous sommes fiers de poursuivre cette tradition. Nous sommes déterminés à continuer l'expansion de notre gamme de produits pour offrir encore plus de choix et de flexibilité aux consommateurs », mentionne Joe Di Ilio, président et DG de de Stanley Black + Decker Canada, GTS Group. « Nous sommes enchantés de travailler avec un partenaire comme Lowe's Canada qui distribue nos produits dans des centaines de magasins Lowe's, RONA, Réno-Dépôt et Ace au pays, permettant ainsi à un maximum de Canadiens d'avoir accès à nos produits ».

À propos de Lowe's Canada

Lowe's Companies, Inc. (NYSE : LOW) est une société du secteur de la rénovation résidentielle faisant partie du classement FORTUNEMD 50. Elle sert plus de 18 millions de clients par semaine aux États-Unis et au Canada. Fortes d'un chiffre de vente de 71,3 milliards de dollars américains pour l'exercice 2018, Lowe's et ses entreprises affiliées exploitent ou desservent plus de 2 200 quincailleries et magasins de rénovation résidentielle et emploient environ 300 000 associés. Établie à Boucherville au Québec, l'entreprise canadienne de Lowe's, de concert avec sa filiale en propriété exclusive RONA inc., exploite ou dessert plus de 600 magasins corporatifs et marchands affiliés indépendants dans nombre de formats complémentaires, sous diverses enseignes. Celles-ci comprennent Lowe's, RONA, Réno-Dépôt, Ace et Dick's Lumber. Au Canada, ces entreprises comptent plus de 28 000 associés, en plus des quelque 5 000 employés au service des marchands affiliés indépendants exploitant leurs entreprises sous les enseignes RONA et Ace. Pour plus de renseignements, consultez le site lowescanada.ca.

À propos de CRAFTSMAN®

CRAFTSMAN fabrique des outils hautement performants, dont des articles d'entretien paysager, une gamme complète d'outils manuels et électriques ainsi que des systèmes de rangement d'outil sur lesquels les Nords Américains peuvent compter depuis plus de 90 ans. Aujourd'hui, CRAFTSMAN outille ceux et celles qui prennent les choses en main pour les aider à réaliser leurs rêves et à tirer de la fierté d'un travail bien fait. Pour plus de renseignements, visitez www.CRAFTSMAN.com ou suivez CRAFTSMAN sur Facebook, Twitter et Instagram.

