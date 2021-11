Partout au pays, les gens souhaitent célébrer les Fêtes en toute sécurité, et Lowe's Canada est prête à les aider à recevoir avec fierté en leur proposant des idées et des conseils pour réaliser de petits projets qui réinventeront l'intérieur de leur maison. Les magasins ont également tout pour illuminer la maison pour les Fêtes en matière de décoration, et ainsi la rendre plus joyeuse et lui donner du style, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ils disposent déjà d'une large sélection de produits incontournables pour les Fêtes : lumières à DEL, décorations d'extérieur et sapins de Noël. Les consommateurs peuvent donc profiter de prix compétitifs et de nouvelles offres chaque semaine en attendant le Vendredi fou, et ce, jusqu'à épuisement des stocks. Les offres du Vendredi fou commenceront le 4 novembre sur lowes.ca , rona.ca et renodepot.com , suivies de centaines d'autres offres exclusivement en ligne pour le Cyberlundi.

Grâce à la Zone cadeau des enseignes Lowe's, RONA et Réno-Dépôt, les clients qui souhaitent acheter quelque chose de spécial pour leurs proches trouveront sans doute le cadeau idéal. Le site Web de chaque enseigne présente des milliers d'idées-cadeaux, ainsi que des offres exceptionnelles sur des outils, des produits de maison intelligente, des électroménagers, des articles de décoration et bien plus encore, et ce, en un seul endroit.

« Nous comprenons l'importance de célébrer les Fêtes en toute sécurité avec la famille et les amis. C'est pourquoi nous nous efforçons d'offrir à nos clients une expérience de magasinage pratique et sans effort. Nous nous sommes assurés de recevoir de bonnes quantités d'articles les plus populaires assez tôt pour permettre à nos clients d'avoir accès, dès maintenant, à d'excellents produits à des prix avantageux, et ainsi mieux profiter de leur temps des Fêtes », a déclaré Catherine Laporte, vice-présidente, Marketing chez Lowe's Canada.

Innovations et nouvelles fonctionnalités pour offrir une meilleure expérience omnicanal

Lowe's Canada s'est engagée à améliorer le niveau de service à la clientèle sur tous ses canaux : magasins physiques, centres de relation client et plateformes numériques. Plusieurs nouvelles fonctionnalités et nouveaux services en ligne ont été déployés au cours des derniers mois pour faciliter le magasinage en ligne et en magasin, ainsi que plus de 200 000 produits offerts exclusivement en ligne, juste à temps pour les Fêtes.

« Peu importe le canal choisi par les clients - que ce soit en vivant une expérience immersive en magasin ou en faisant des achats depuis le confort de leur maison - nous avons les services pour répondre à leurs besoins et nous sommes déterminés à leur offrir la meilleure expérience qui soit », a ajouté Karamjot Bains, vice-président, Omnicanal.

Les clients qui préfèrent magasiner en ligne et récupérer leurs commandes en magasin ont maintenant accès à plusieurs services comme les casiers de ramassage sans contact, le ramassage dans des zones désignées ou le ramassage à l'auto par l'entremise du planificateur de visite. La livraison a également été améliorée grâce au nouveau service de livraison le jour même, qui est accessible dans certains magasins et qui vient compléter les services existants comme la livraison par camion le lendemain, la livraison gants blancs pour les électroménagers et la livraison par colis gratuite (des conditions s'appliquent). De plus, les associé(e)s en magasin ont reçu une formation personnalisée sur notre programme de l'Allée infinie pour mieux soutenir nos clients en magasin en les aidant à trouver l'article qui répond à leurs besoins sur place, dans un autre magasin de notre réseau ou sur nos sites Web.

À propos de Lowe's Canada

Lowe's Companies, Inc. (NYSE : LOW) est une société du secteur de la rénovation résidentielle faisant partie du classement FORTUNEMD 50. Elle sert environ 20 millions de clients par semaine aux États-Unis et au Canada. Fortes d'un chiffre de vente de près de 90 milliards de dollars américains pour l'exercice 2020, Lowe's et ses entreprises affiliées exploitent ou desservent plus de 2 200 quincailleries et magasins de rénovation résidentielle et emploient environ 300 000 associé(e)s. Établie à Boucherville, au Québec, l'entreprise canadienne de Lowe's, de concert avec sa filiale en propriété exclusive RONA inc., exploite ou dessert plus de 450 magasins corporatifs et magasins affiliés indépendants dans nombre de formats complémentaires et sous diverses enseignes, dont Lowe's, RONA, Réno-Dépôt et Dick's Lumber. Au Canada, ces entreprises comptent plus de 26 000 associé(e)s, en plus d'environ 5 000 employé(e)s au service des marchands affiliés indépendants exploitant leurs entreprises sous l'enseigne RONA. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site lowescanada.ca.

