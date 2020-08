« Notre Bilan 2019 en matière de responsabilité d'entreprise met en lumière non seulement nos objectifs en matière de durabilité, mais aussi les progrès que nous avons faits pendant l'année, dont l'atteinte de certaines cibles plus tôt que prévu », a déclaré Jean-Sébastien Lamoureux, vice-président principal, Affaires publiques, protection des actifs et développement durable chez Lowe's Canada. « Bien que nous soyons fiers de ce que nous avons accompli l'an dernier pour nos communautés et pour l'environnement, le chemin vers la durabilité demeure un parcours continu, et nous sommes déterminés à continuer d'améliorer notre performance au cours des années à venir. »

Le Bilan 2019 en matière de responsabilité d'entreprise de Lowe's Canada inclut notamment :

des investissements totalisant 4,9 millions de dollars dans des communautés d'un bout à l'autre du pays pour appuyer plus de 250 organismes sans but lucratif locaux;

l'offre de plus de 5 000 produits ECO en ligne et en magasin;

l'atteinte en avance de la cible de 2020 visant à ce que 100 % des tapis résidentiels d'intérieur soient exempts de substances perfluoroalkylées (PFAS);

le recyclage de 19 200 tonnes de bois, de carton, de plastique, de matières dangereuses et d'autres déchets à ses établissements corporatifs;

l'avancement d'initiatives en matière d'efficacité énergétique représentant un investissement de 24 millions de dollars, y compris le déploiement de systèmes de gestion de l'énergie et la modernisation de l'éclairage à DEL dans ses magasins corporatifs un peu partout pays; et

une réduction de 58 % de l'utilisation de sacs de plastique dans ses magasins corporatifs en 2019, comparativement à 2017.

