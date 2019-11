Lowe's Canada annonce la fermeture de 34 magasins sous-performants au pays (26 Rona, 6 Lowe's et 2 Réno-Dépôt)

La société procédera également à une restructuration de ses effectifs corporatifs

afin de mieux répondre aux besoins de ses magasins et clients

BOUCHERVILLE, QC, le 20 nov. 2019 /CNW Telbec/ - À la suite d'une révision stratégique de ses opérations, Lowe's Canada annonce les mesures suivantes afin d'améliorer sa performance et de mieux se positionner pour l'avenir :

La fermeture de 34 magasins sous‑performants pour optimiser son réseau;

Le début d'un processus visant à simplifier ses multiples enseignes pour réaliser des gains en efficacité et réduire la complexité de ses opérations;

Une restructuration de ses effectifs de soutien corporatif au pays afin de mieux répondre aux besoins de ses magasins et de ses clients; et

La rationalisation de son assortiment de produits afin de présenter une offre plus coordonnée à sa clientèle canadienne.

« Bien qu'il ne soit jamais facile de prendre des décisions qui ont un impact sur nos associés et leurs familles, fermer des magasins sous‑performants est une étape nécessaire de notre plan visant à assurer la stabilité et la croissance à long terme de notre entreprise canadienne », a déclaré Tony Cioffi, président par intérim de Lowe's Canada. « Nous prenons des mesures importantes pour bâtir une entreprise en santé qui nous permettra de dégager la marge de manœuvre dont nous avons besoin pour réinvestir dans notre croissance future. Ceci implique d'avoir une stratégie claire pour nos enseignes, qui reposera sur la force de nos marques Lowe's, RONA et Réno-Dépôt. Ceci signifie aussi des investissements dans nos capacités omnicanal et notre chaîne d'approvisionnement, dans nos plateformes Web, ainsi que dans nos magasins corporatifs existants et notre réseau de marchands affiliés. Notre objectif demeure d'offrir à notre clientèle canadienne les bons produits, avec le meilleur service et la plus grande valeur qui soient, dans tous nos canaux de vente, et ce, pour le long terme.

Les employés touchés par ces changements seront soutenus tout au long de la transition. Compte tenu des besoins en personnel existants au sein du réseau Lowe's Canada, les employés admissibles se verront offrir un transfert dans un magasin environnant.

Lowe's Canada continuera de servir la clientèle des marchés visés par les fermetures de magasin par l'entremise des autres magasins corporatifs et affiliés de son réseau, ainsi que par son offre en ligne et son service de livraison par colis.

Magasins visés et dates de fermeture :

Colombie-Britannique Date fermeture Lowe's Prince George 2999, Massey Drive, Prince George 19 février 2020 RONA Surrey (Newton) 6965, King George Boulevard, Surrey 31 janvier 2020 RONA Osoyoos 6014-51 Street, Osoyoos 31 janvier 2020 Alberta

Lowe's Calgary - Shawnessy 295, Shawville Boulevard S.E, Calgary 19 février 2020 RONA Airdrie 2649, Main Street South, Airdrie 31 janvier 2020 RONA Calgary (Midnapore) 14815, Bannister Road S.E., Calgary 31 janvier 2020 RONA St.Albert 730, St.Albert Trail, St. Albert 31 janvier 2020 RONA Sherwood Park 340, Baseline Road, Sherwood Park 31 janvier 2020 RONA Edmonton (Ellerslie Road) 1003, Parsons Road S.W., Edmonton 31 janvier 2020 Saskatchewan

Lowe's Regina - North 489, Albert Street North, Regina 19 février 2020 Ontario

Lowe's Etobicoke - North 48, Lowe's Place, Etobicoke 31 janvier 2020 Lowe's Thunder Bay 1000, Fort William Road, Thunder Bay 31 janvier 2020 Lowe's Cornwall 950, Brookdale Avenue, Cornwall 31 janvier 2020 RONA Brockville 550, Stewart Boulevard, Brockville 31 janvier 2020 L'entrepôt RONA - Cambridge 66, Pinebush Road, Cambridge 31 janvier 2020 RONA Mississauga (Rockwood Mall) 4141, Dixie Road, Mississauga 31 janvier 2020 Réno-Dépôt Aurora 140, First Commerce Drive, Aurora 31 janvier 2020 RONA Oshawa 1279, Simcoe Street North, Oshawa 31 janvier 2020 RONA Ajax 19, Notion Road, Ajax 31 janvier 2020 Québec

RONA Granby 316, rue Denison Est, Granby 31 janvier 2020 RONA Sorel 1293, chemin des Patriotes, Sorel-Tracy 31 janvier 2020 RONA Bécancour 3365, boulevard Bécancour, Bécancour 31 janvier 2020 RONA Nicolet 2145, boulevard Louis-Fréchette, Nicolet 31 janvier 2020 RONA Saint-Tite 700, rue Notre-Dame, Saint-Tite 31 janvier 2020 RONA Trois-Rivières 15, rue Philippe-Francoeur, Trois-Rivières 31 janvier 2020 RONA Saint-Félix-de-Valois 3110 rue Henri-L. Chevrette, Saint-Félix-de-Valois 31 janvier 2020 RONA Carignan 2395, chemin de Chambly, Carignan 31 janvier 2020 RONA Saint-Lambert 707, rue Saint-Charles, Saint-Lambert 31 janvier 2020 RONA Saint-Sauveur 180, rue Principale, Saint-Sauveur 31 janvier 2020 RONA Bellefeuille - Saint-Jérôme 905, boulevard De La Salette, Saint-Jérôme 31 janvier 2020 Réno-Dépôt Trois-Rivières 4575, boulevard des Forges, Trois-Rivières 31 janvier 2020 Nouvelle-Écosse

RONA Dartmouth (Windmill Road) 500, Windmill Road, Dartmouth 19 février 2020 RONA Dartmouth (Harbour) 1000, Cole Harbour Road, Dartmouth 19 février 2020 RONA Bedford 1658 Bedford Place Mall, Bedford 19 février 2020

À propos de Lowe's Canada

Lowe's Companies, Inc. (NYSE : LOW) est une société du secteur de la rénovation résidentielle faisant partie du classement FORTUNEMD 50. Elle sert plus de 18 millions de clients par semaine aux États-Unis et au Canada. Fortes d'un chiffre de vente de 71,3 milliards de dollars américains pour l'exercice 2018, Lowe's et ses entreprises affiliées exploitent ou desservent plus de 2 200 quincailleries et magasins de rénovation résidentielle et emploient environ 300 000 associés. Établie à Boucherville au Québec, l'entreprise canadienne de Lowe's, de concert avec sa filiale en propriété exclusive RONA inc., exploite ou dessert plus de 600 magasins corporatifs et marchands affiliés indépendants dans nombre de formats complémentaires, sous diverses enseignes. Celles-ci comprennent Lowe's, RONA, Réno-Dépôt, ACE et Dick's Lumber. Au Canada, ces entreprises comptent plus de 28 000 associés, en plus des quelque 5 000 employés au service des marchands affiliés indépendants exploitant leurs entreprises sous les enseignes RONA et ACE. Pour plus de renseignements, consultez le site lowescanada.ca.

