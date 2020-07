Loveday Mushroom Farms, le plus ancien producteur de champignons frais du Canada, rejoint la famille des champignons South Mill Champs

KENNETT SQUARE, Pennsylvanie, 21 juillet 2020 /CNW/ - South Mill Champs, l'un des plus grands producteurs et fournisseurs de champignons frais et de produits à base de champignons d'Amérique du Nord, a annoncé aujourd'hui que Loveday Mushroom Farms a rejoint sa famille nord-américaine de producteurs de champignons.

Cette combinaison répond à la demande croissante du marché, à mesure que les bienfaits des champignons pour la santé s'imposent dans la société. L'amélioration des capacités de production et d'approvisionnement de la société commune permettra d'accroître sa capacité à fournir des champignons frais de grande qualité à toutes les grandes zones de population d'Amérique du Nord dans un délai de 48 heures. L'union des forces améliorera l'efficacité de la production des deux entreprises et élargira ses futurs plans d'expansion dans le domaine du compost et des champignons.

« Le partenariat avec Loveday est judicieux à tous les niveaux », a déclaré Lewis Macleod, président et chef de la direction de South Mill Champs. « Nous sommes en phase au plan culturel, opérant de manière similaire avec une grande intégrité et notre objectif principal est de fournir aux clients d'un niveau élevé de qualité et de service ainsi que de procurer aux employés un excellent lieu de travail. L'emplacement géographique de Loveday est complémentaire de nos activités dans les régions atlantique et pacifique et améliorera encore notre chaîne d'approvisionnement en produits frais dans la région du Midwest américain et du centre du Canada. »

South Mill de Pennsylvanie et Champs Mushrooms de Colombie-Britannique ont fusionné pour former South Mill Champs vers la fin de 2017. Depuis lors, l'entreprise a connu une croissance importante d'année en année et le réseau de distribution poursuit son expansion, car les détaillants et autres clients exigent des produits de haute qualité et plus durables. Comme pour les installations de Champs, Loveday exploite une installation de compostage de phase III à la pointe de la technologie et des installations modernes de culture de champignons de grande qualité.

« Nous sommes très heureux de rejoindre l'organisation de South Mill Champs », a déclaré Burton Loveday, président de Loveday Mushroom Farms. « La conjugaison de nos efforts nous permettra d'élargir nos capacités et de tirer parti de l'infrastructure de South Mill Champs pour soutenir davantage la croissance de nos clients et répondre aux demandes toujours croissantes. »

Loveday Mushroom Farms est une entreprise multigénérationnelle de compostage et productrice de champignons de grande qualité basée à Winnipeg, au Manitoba, qui assure le service des clients canadiens du commerce de détail et des services alimentaires de l'Alberta au nord-ouest de l'Ontario.

South Mill Champs est un cultivateur et producteur de compost de premier plan, intégré verticalement, et un fournisseur de champignons frais cultivés en Amérique du Nord et de collations pratiques à base de champignons, dont le siège se trouve à Kennett Square, en Pennsylvanie. Dans le but d'être le fournisseur le plus novateur et le plus centré sur le client dans l'industrie, South Mill Champs propose des champignons et autres produits, un service complet de logistique et de stockage et possède la réputation d'être une entreprise de qualité supérieure et d'assurer un approvisionnement régulier. Pour de plus amples informations, consultez le site southmill.com.

