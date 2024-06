Louvain Est - La Ville de Montréal conclut une entente pour le développement d'un écoquartier exemplaire par et pour la collectivité

MONTRÉAL, le 20 juin 2024 /CNW/ - La Ville de Montréal est fière d'annoncer qu'elle a conclu une entente avec la Société de développement Écoquartier Louvain (SDÉL) en lien avec le développement et la pérennité de ce quartier, qui verra le jour dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville.

Cette entente vise à établir les modalités de collaboration entre la Ville et l'organisme à but non lucratif, issu d'une mobilisation citoyenne et de la société civile, pour le développement et la gestion de l'écoquartier. Elle vise notamment à assurer :

La collaboration de toutes les parties durant le développement de l'écoquartier selon la vision et les concepts clés établis par l'entente ;

La représentation municipale dans l'écoquartier, en invitant la Ville à nommer des membres qui joueront un rôle direct dans la gouvernance de la SDÉL et de la fiducie d'utilité sociale à être constituée ;

L'établissement d'un cadre général des transactions immobilières à venir en prévision des promesses d'achat qui seront conclues entre les parties ;

La collaboration des parties une fois le développement de l'écoquartier terminé.

Rappelons que le site Louvain Est, d'une superficie de 7,7 hectares, est délimité par l'emprise ferroviaire du Canadien National, au nord, la rue Louvain Est, au sud, la rue Saint-Hubert, à l'ouest et l'avenue Christophe-Colomb, à l'est.

Le projet d'écoquartier prévoit notamment un potentiel de 1000 logements abordables de façon pérenne, dont au moins 50 % de logements sociaux et communautaires, des équipements collectifs et institutionnels, des commerces de proximité, des bâtiments écoénergétiques de qualité et bien intégrés, des espaces voués à la production maraîchère, une place publique, des espaces verts, une gestion écologique des eaux de pluie, ainsi que des aménagements sécuritaires pour les usagers.

Citations

« Cette entente permettra le développement d'un quartier complet, qui vise à assurer la pérennité du logement hors marché à travers la création d'une fiducie d'utilité sociale, une solution innovante dans le contexte actuel de crise du logement. C'est exactement le type de développement qui nous permettra d'atteindre les cibles que le Chantier Montréal abordable s'est fixées. » - Benoit Dorais, vice-président du comité exécutif et responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière, de l'évaluation foncière et des affaires juridiques

« L'écoquartier Louvain représente le parfait exemple de la vision à laquelle nous adhérons pour l'avenir de la métropole, c'est-à-dire un quartier complet, où les citoyennes et les citoyens pourront habiter, avoir accès à des commerces, des espaces verts et qui sera un modèle en matière de transition écologique. » - Robert Beaudry, responsable de l'urbanisme, de l'OCPM et de l'itinérance au sein du comité exécutif

« C'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous avons entériné l'entente de collaboration entre la Ville et la SDÉL. Le projet de l'écoquartier Louvain est le fruit d'une longue mobilisation citoyenne, qui se concrétise aujourd'hui grâce au franchissement de cette étape charnière. Nous ne pouvons que nous réjouir, alors que cette étape marque un nouveau mode de collaboration avec le milieu qui nous permettra de garantir, de façon pérenne, des logements hors marché de qualité, abordables et adaptés aux besoins des communautés dans ce futur quartier exemplaire et solidaire où il fera bon vivre. » - Émilie Thuillier, mairesse de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville

« J'ai eu l'occasion de rencontrer Mme Plante, en compagnie de Mme Thuillier, à l'été 2017. Je lui ai alors présenté la démarche citoyenne et l'ambitieux projet Louvain. Elle m'a écoutée puis en me serrant la main, elle m'a assurée de son appui. Elle a tenu parole! Avec notre entente, nous scellons aujourd'hui une longue collaboration qui ne pourra que profiter à notre communauté. Merci beaucoup Mme Plante et Mme Thuillier. J'envoie aussi de grands remerciements aux équipes de professionnels et professionnelles qui nous ont accompagnés tout au long de la démarche pour arriver à cet aboutissement. » - Carole Brousseau, présidente du conseil d'administration de la Société de développement Écoquartier Louvain

