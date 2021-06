Le curriculum vitae de Louis Marcotte n'est rien de moins que remarquable. Pendant plus de 19 ans, Louis a été un membre très respecté, dévoué et enthousiaste de FEI Canada. Il a occupé une multitude de rôles importants au sein de l'organisation, notamment ceux de trésorier, de président du Conseil d'administration national de FEI Canada, de président de la conférence de Montréal 2009, de président du comité de vérification et des finances et de président du comité de gouvernance.

Louis a toujours fait preuve d'un leadership exemplaire au cours de son mandat à FEI Canada. Son dynamisme indéfectible d'ambassadeur de FEI Canada a permis d'apporter des améliorations considérables et tangibles à la gouvernance de l'organisation et d'utiliser son réseau diversifié de contacts pour obtenir de nouveaux partenariats, commanditaires et membres. Louis a également joué un rôle déterminant dans l'organisation de nombreuses sessions d'importance lors d'événements et de conférences de FEI Canada à travers le pays, dont certaines auxquelles il a personnellement participé en tant que conférencier.

Lauréat incontestablement méritant de ce prix prestigieux, FEI Canada remercie chaleureusement Louis Marcotte pour ses années de service dans l'organisation.

La cérémonie de remise du Prix pour services émérites Frank S. Capon aura lieu lors du prochain congrès virtuel FEI Canada 2021, « Optimiser l'ADN des leaders de demain », qui aura lieu du 1er au 3 juin 2021.

Financial Executives International Canada (FEI Canada) ou Dirigeants financiers internationaux du Canada (DFI Canada) est une association professionnelle intersectorielle de haut(e)s dirigeantes financières et dirigeants financiers qui compte près de 1 500 membres et 12 sections régionales réparties dans l'ensemble du Canada. FEI Canada offre à ses membres des possibilités de perfectionnement professionnel et de réseautage, ainsi que des services de représentation. Les membres de l'association sont des cadres financiers de haut niveau issus de divers secteurs, fonctions et disciplines, représentant plusieurs des sociétés les plus importantes et les plus influentes du Canada. Pour plus d'informations, visitez www.feicanada.org ou suivez-nous sur LinkedIn sur Twitter .

