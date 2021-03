Louelec annonce une initiative novatrice de technologies propres pour accélérer la transition énergétique, réduire l'empreinte carbone du Canada et promouvoir la conduite responsable

Louelec est une start-up montréalaise dont la mission est de promouvoir la conduite responsable et d'accélérer l'électrification des transports, en louant des véhicules entièrement électriques, aux chauffeurs professionnels: taxis et chauffeurs Uber; livraisons de nourriture et de colis; flottes commerciales et conducteurs privés à la recherche d'une voiture fiable et économique.

Les cerveaux derrière Louelec, David Blondot et Mathieu Courtat, se considèrent comme faisant partie d'une solution locale à un problème mondial: réduire l'empreinte carbone des villes canadiennes tout en favorisant la conduite responsable grâce à l'électrification des plateformes commerciales et de covoiturage. Leur chemin vers la solution? Faciliter l'accès à la mobilité électrique et accélérer la transition énergétique, en transformant un capital difficile d'accès en dépenses opérationnelles.

« Avec les restrictions pour lutter contre le COVID, nous avons dû nous adapter », explique Léo Bouisson, directeur général de Louelec. « Nous avons d'abord ciblé Uber et les chauffeurs de taxi pour accélérer l'électrification de l'industrie du taxi, mais sans restaurants, rassemblements, événements, voyages d'affaires ou touristes, cette industrie est littéralement arrêtée; et nous attendons encore l'adaptation des subventions d'électrification des taxis que le gouvernement a promises aux détenteurs de permis avant leur suppression. »

Alors qu'un livreur moyen ou un chauffeur de taxi peut éprouver des difficultés à réunir le montant requis pour passer à un véhicule électrique, dépense jusqu'à 40 $ par jour en essence et parcourt 50000 km par an, soit bien au-dessus des limites d'un bail typique, Louelec offre une solution tout-inclus avec kilométrage illimité à faible coût d'exploitation, améliorant leurs revenus globaux et accélérant le nombre de voitures électriques et sans émission sur la route.

Pour les flottes commerciales, Louelec permet aux gestionnaires de se concentrer sur leurs activités quotidiennes tout en réduisant leurs coûts d'exploitation et en supprimant le fardeau de la gestion et du financement des véhicules. Conscient du manque de petits camions entièrement électriques, Louelec a choisi une entreprise locale du Québec pour offrir des remorques en option à ses locations. « Avec nos objectifs de durabilité et de conduite responsable, il était logique de s'approvisionner auprès d'un fabricant local, surtout lorsque ses produits sont parmi les meilleurs », a déclaré David Blondot.

Cette initiative opportune et bienvenue survient pendant des périodes difficiles pour le Canada. Depuis le début de la pandémie du COVID-19, un certain nombre de Canadiens ont vu leurs revenus considérablement diminuer, et de nombreux autres ont perdu leur emploi, devant se tourner vers d'autres sources de revenus et de soutien gouvernemental.

Avec des plans d'expansion à travers le Canada, la solution de réduction des émissions de Louelec soutient la croissance économique, augmente les revenus des conducteurs et optimise l'efficacité du parc automobile en utilisant une énergie plus propre. Avec une flotte projetée de 108 véhicules d'ici fin 2021, Louelec vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre de près de 1490 tonnes.

