MONTRÉAL, le 25 juill. 2023 /CNW/ - Le tirage du Lotto Max de ce soir offrira une cagnotte de 96 millions de dollars, soit un gros lot de 70 millions de dollars et approximativement 26 Maxmillions.

« Si le gros lot de 70 millions de dollars est remporté au Québec ce soir, ce sera la quatrième fois qu'un tel montant est gagné chez nous en moins de trois ans et demi », a souligné Isabelle Jean, vice-présidente exécutive et chef de l'exploitation des loteries à Loto-Québec.

Le Lotto Max fait des gagnants au Québec

Les Québécois ont gagné plus de 3 397 M$ au Lotto Max depuis son lancement.

En tout, 40 gros lots ont été remportés au Québec, dont trois de 70 M$ - les plus importants gros lots jamais gagnés au Québec - aux tirages du 25 février 2020, du 9 octobre 2020 et du 7 juin 2022.

du 7 juin 2022. Un gros lot de 65 M$, quatre gros lots de 60 M$, quatre gros lots de 55 M$ et sept gros lots de 50 M$ ont également été remportés au Québec.

Outre ces gros lots, 220 Maxmillions, d'une valeur de 1 million de dollars chacun, ont été remportés aux quatre coins de la province. À ceux-ci s'ajoutent 140 parts de Maxmillions.

Les résultats des tirages seront sur le site Internet de Loto-Québec, à lotoquebec.com.

À propos de Loto-Québec

Loto-Québec divertit les Québécois depuis plus de 50 ans et ses activités bénéficient à toute la collectivité. En 2022, elle a remis 120 lots de 1 000 000 $ ou plus à la loterie. Les billets Gagnant à vie et Grande Vie ont permis à 15 chanceux de mettre la main sur une rente à vie. Les gagnants de lots importants figurent sur la page Gagnants de la section Loteries du site lotoquebec.com. Découvrez leur histoire.

Source : Annick St-Denis Directrice des communications corporatives Loto-Québec Renseignements : Elise Paquet-Morin Conseillère en relations médias Loto-Québec 514 499-5208 [email protected]

SOURCE Loto-Québec