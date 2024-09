Lotto Max - Un retraité gagne la moitié du gros lot record de 80 millions avec un billet acheté en ligne à la dernière minute

MONTRÉAL, le 20 sept. 2024 /CNW/ - Le gros lot record de 80 000 000 $ du Lotto Max a été remporté au tirage du 17 septembre dernier, et l'une des sélections gagnantes a été achetée au Québec. C'est Bernard Morissette, un octogénaire de la région de l'Outaouais, qui a remporté la moitié du gros lot historique.

Faits saillants

M. Morissette joue au Lotto Max depuis plusieurs années et choisit toujours les mêmes sélections, composées de dates significatives pour lui. Le 17 septembre, vers 21 h, il s'est souvenu qu'il n'avait pas encore acheté son billet pour le tirage du même soir, qui offrait un gros lot record. Il s'est empressé de se connecter à son compte sur lotoquebec.com pour s'en procurer un.

C'est une employée de Loto-Québec qui lui a appris la bonne nouvelle le lendemain du tirage. Le gagnant a tout de suite crié à sa femme : « Rachel! On a gagné 40 millions! » Nous l'avons ensuite invité à vérifier l'information sur son compte en ligne, pour qu'il puisse avoir la confirmation qu'il avait bel et bien remporté ce beau montant, et lui avons donné rendez-vous au siège social de Loto-Québec.

Il a immédiatement contacté ses trois enfants pour leur en faire l'annonce. Ces derniers n'y croyaient tout simplement pas! Ils ont eux-mêmes vérifié si c'était vrai à l'écran de l'ordinateur de leur père!

Au chapitre des projets, ce retraité du milieu de l'enseignement veut laisser la poussière retomber. Une chose est sûre, il utilisera une partie de son gain pour assurer une sécurité financière à ses enfants.

« C'est la première fois qu'un gros lot de 80 000 000 $ était offert au Canada. Nous sommes contents qu'une part de ce lot historique ait été gagnée ici. Le Lotto Max est l'une des loteries préférées des Québécois. Plus de 3,7 milliards de dollars ont été remportés à ce jeu au Québec depuis son lancement! » souligne Isabelle Jean, vice-présidente exécutive et chef de l'exploitation des loteries à Loto-Québec.

Plus de 100 millions de dollars remis en septembre!

La loterie a fait plusieurs gagnants depuis le début du mois de septembre. Déjà, plus de 100 millions de dollars ont été remis à des chanceux au Québec. Rappelons que le 3 septembre, un couple de la Capitale-Nationale a gagné un gros lot de 50 millions au Lotto 6/49, tandis qu'au tirage du 18 septembre, le Gros lot classique de cette même loterie a été remporté par un groupe en ligne.

