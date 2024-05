Le groupe, composé de six membres de la famille Bronson et de quatre des employés de leur entreprise, joue à la loterie ensemble depuis maintenant trois ans.

C'est Gordon Bronson qui a fait l'heureuse découverte le lendemain du tirage, en allant faire valider son billet. Il a tout d'abord cru que le groupe avait remporté un lot de 100 000 $, mais le commis l'a rapidement corrigé en lui expliquant que c'était plutôt chacun des membres qui remportait 100 000 $, pour un total d'un million!

En sortant du commerce, il s'est dirigé vers le travail pour annoncer la nouvelle à sa famille et à ses collègues.

« Il m'a montré le coupon de validation sur lequel était écrit le montant, mais je pensais que c'était une blague. Je ne l'ai pas pris au sérieux! », a raconté sa fille, Tamara Bronson. Gordon a par la suite demandé à Tamara de rassembler tous les membres du groupe dans une salle pour leur annoncer l'heureuse nouvelle. « Tout le monde était sans mots! »

Membres du groupe :

Gordon R. Bronson (responsable du groupe);

Tamara Bronson;

Joshua Bronson;

Christopher Bronson;

Robert Allen Bronson Rickey Buzzell;

Michel Côté;

Jack Gustin;

Reginald Dubois;

Kevin Shelden.

Le billet gagnant a été acheté au dépanneur Proprio Amis, situé au 45, rue Principale, à Stanstead. Ce détaillant recevra une commission de 10 000 $, équivalant à 1 % du gain.

Une région chanceuse!

Les résidents de l'Estrie ont eu la main heureuse au cours des derniers mois. Plusieurs lots d'importance ont été versés à des gens de la région, dont un lot de 7 000 000 $, remporté par les sœurs Maryse et Manon Gaudreault lors du tirage de la Grande Vie du 28 décembre, et un lot de 55 000 000 $, gagné par Jean Larocque et Catherine Ennis lors du tirage du Lotto Max du 31 octobre dernier. Ce dernier est le plus gros lot à avoir été remis au Québec en 2023.

En bref

Loterie : Lotto Max (en Formule groupe)

Lot remporté : 1 000 000 $

Catégorie : Maxmillions

Date du tirage : 10 mai 2024

Lieu de résidence des gagnants : Estrie

Lieu d'achat du billet : dépanneur Proprio Amis (45, rue Principale, Stanstead )

