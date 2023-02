MONTRÉAL, le 25 févr. 2023 /CNW/ - Au prochain tirage du Lotto Max, soit le mardi 28 février, la cagnotte s'élèvera à environ 59 millions de dollars, soit un gros lot de 55 millions de dollars et approximativement 4 Maxmillions.

Le Lotto Max fait des gagnants au Québec

Billet de Lotto Max, gracieuseté de Loto-Québec (Groupe CNW/Loto-Québec)

Les Québécois ont gagné plus de 3 332 millions de dollars au Lotto Max depuis son lancement.

En tout, 40 gros lots ont été remportés au Québec, dont trois de 70 000 000 $ - les plus importants gros lots jamais gagnés au Québec - aux tirages du 25 février 2020, 9 octobre 2020 et 7 juin 2022.

7 juin 2022. Un gros lot de 65 000 000 $, quatre gros lots de 60 000 000 $, quatre gros lots de 55 000 000 $ et sept gros lots de 50 000 000 $ ont également été remportés au Québec.

sept gros lots de 50 000 000 $ ont également été remportés au Québec. Outre ces gros lots, 211 Maxmillions, d'une valeur de 1 million de dollars chacun, ont été remportés aux quatre coins de la province. À ceux-ci s'ajoutent 139 parts de Maxmillions.

Les résultats des tirages sont disponibles sur le site Internet de Loto-Québec à lotoquebec.com.

À propos de Loto-Québec

Loto-Québec divertit les Québécois depuis plus de 50 ans et ses activités bénéficient à toute la collectivité. En 2022, elle a remis 120 lots de 1 000 000 $ ou plus à la loterie. Les billets Gagnant à vie et Grande Vie ont permis à 15 chanceux de mettre la main sur une rente à vie. Les gagnants de lots importants figurent sur la page Gagnants de la section Loteries du site lotoquebec.com. Découvrez leur histoire.

SOURCE Loto-Québec

Renseignements: Renaud Dugas, Porte-parole et chef de service des relations de presse, Loto-Québec, 514 499-5208, [email protected]