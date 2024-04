Lotto Max : 11 collègues remportent un lot de 1 000 000 $

MONTRÉAL, le 23 avril 2024 /CNW/ - Le tirage du Lotto Max du 16 avril dernier a fait plusieurs heureux en Mauricie : un lot de 1 000 000 $ a été remporté par un groupe de 11 collègues et ex-collègues! Les gagnants se sont rassemblés au Salon de jeux de Trois-Rivières le 23 avril afin de recevoir leur lot. Plusieurs membres du groupe se sont absentés du travail pour l'occasion et y retourneront plus tard dans la journée.

En 2019, voyant que le gros lot maximal du Lotto Max passait de 60 à 70 millions de dollars, Yves Dupont a convaincu 10 de ses collègues de former un groupe de loterie.

a convaincu 10 de ses collègues de former un groupe de loterie. Même si certains ont pris leur retraite ou quitté l'entreprise depuis, les membres du groupe continuent de jouer ensemble.

M. Dupont a découvert le gain au lendemain du tirage, en vérifiant son billet avec l'application mobile Loteries de Loto-Québec. Quand il a vu le résultat s'afficher, il n'y croyait pas!

Il a vérifié le billet à trois reprises avant d'appeler chacun des membres du groupe pour leur annoncer la bonne nouvelle.

Plusieurs gagnants ont mentionné que ce gain était bienvenu dans leur vie.

L'an dernier, 19 lots de 100 000 $ ont été remportés en Mauricie, dont un lot de 1 000 000 $.

Le billet chanceux a été acheté au Dépanneur Roger 2, situé au 667, rue De La Vérendrye, à Trois-Rivières. Ce détaillant recevra une commission de 10 000 $, équivalant à 1 % du gain.

Les 11 gagnants sont :

• Yves Dupont, « capitaine » du groupe de loterie • Philippe Dufresne • Tommy Dupont • Claudia Gervais • Kurt Gruninger • Danielle Héroux • Johanne Héroux • Nicolas Rajic • Jean-Pierre Roy • Paul St-Arnauld • Jean-Jacques Tessier

Le Lotto Max fait des gagnants au Québec

Les Québécois ont gagné plus de 3 637 millions de dollars au Lotto Max depuis son lancement.

En tout, 43 gros lots ont été remportés au Québec, dont trois de 70 000 000 $ - les plus importants gros lots jamais gagnés au Québec - aux tirages du 25 février 2020, 9 octobre 2020 et 7 juin 2022.

7 juin 2022. Un gros lot de 65 000 000 $, quatre gros lots de 60 000 000 $, cinq gros lots de 55 000 000 $ et neuf gros lots de 50 000 000 $ ont également été remportés au Québec.

neuf gros lots de 50 000 000 $ ont également été remportés au Québec. Outre ces gros lots, 222 Maxmillions, d'une valeur de 1 million de dollars chacun, ont été remportés aux quatre coins de la province. À ceux-ci s'ajoutent 140 parts de Maxmillions.

