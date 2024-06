MONTRÉAL, le 6 juin 2024 /CNW/ - Au tirage du Lotto 6/49 de samedi prochain, vous pourriez gagner 62 millions de dollars!

Le gagnant du lot garanti aura une chance sur 4 de remporter 62 millions de dollars! En effet, le boulier ne contient plus que 3 boules blanches, d'une valeur de 1 million de dollars, et une Boule d'or, d'une valeur de 62 millions de dollars.

« Le Gros lot classique du 1er juin a été remporté avec un billet en Formule groupe vendu à Granby. Souhaitons que la chance demeure du côté des Québécois et des Québécoises pour le prochain Gros lot de la Boule d'or! » a dit Isabelle Jean, vice-présidente exécutive et chef de l'exploitation des loteries à Loto-Québec.

Comme à chaque tirage du Lotto 6/49, le Gros lot classique, qui s'élève à 5 millions de dollars, sera également en jeu.

Les résultats des tirages sont disponibles sur le site Internet de Loto-Québec, lotoquebec.com.

