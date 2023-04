MONTRÉAL, le 13 avril 2023 /CNW/ - Au prochain tirage du Lotto 6/49, qui aura lieu le samedi 15 avril, vous pourriez gagner 64 millions de dollars!

Le boulier ne contient plus que 2 boules blanches, d'une valeur de 1 million de dollars, et une Boule d'or, d'une valeur de 64 millions de dollars. Le gagnant du lot garanti aura donc une chance sur 3 de remporter 64 millions de dollars!

Photo Loto-Québec (Groupe CNW/Loto-Québec)

« C'est la première fois depuis 2015 que le montant offert au Lotto 6/49 atteint le niveau record de 64 millions de dollars », a souligné Isabelle Jean, vice-présidente exécutive et chef de l'exploitation des loteries à Loto-Québec. « Bonne chance à tous! »

Comme à chaque tirage du Lotto 6/49, le Gros lot classique, qui s'élève à 5 millions de dollars, sera également en jeu.

Deux gros lots de plusieurs millions

Le Tirage classique est le tirage que l'on connaît depuis maintenant plus de 40 ans, au cours duquel six numéros de 1 à 49 sont tirés. Un gros lot de 5 millions de dollars, ainsi que de nombreux lots secondaires, est offert à chaque tirage.

est le tirage que l'on connaît depuis maintenant plus de 40 ans, au cours duquel six numéros de 1 à 49 sont tirés. Un gros lot de 5 millions de dollars, ainsi que de nombreux lots secondaires, est offert à chaque tirage. Le Tirage Boule d'or fait un gagnant garanti à chaque tirage grâce à un numéro unique sur chaque billet. Ce gagnant est assuré de remporter soit un lot de 1 million de dollars, soit un lot pouvant aller jusqu'à 68 millions de dollars!

VIDÉO | Découvrez le nouveau Lotto 6/49 ici.

Les résultats des tirages sont disponibles sur le site Internet de Loto-Québec, à lotoquebec.com.

À propos de Loto-Québec

Loto-Québec divertit les Québécois depuis plus de 50 ans et ses activités bénéficient à toute la collectivité. En 2022, elle a remis 120 lots de 1 000 000 $ ou plus à la loterie. Les billets Gagnant à vie et Grande Vie ont permis à 15 chanceux de mettre la main sur une rente à vie. Les gagnants de lots importants figurent sur la page Gagnants de la section Loteries du site lotoquebec.com. Découvrez leur histoire.

