MONTRÉAL, le 3 sept. 2024 /CNW/ - Mohamed Karim Mamlouk et Insaf Bach Werdiane, un couple de la région de la Capitale-Nationale, ont remporté le Gros lot de la Boule d'or, soit 50 000 000 $, au tirage du Lotto 6/49 du 28 août. Il s'agit de la deuxième fois qu'il est remporté au Québec depuis le lancement du nouveau Lotto 6/49, en 2022.

Un événement festif en présence des représentants des médias a eu lieu au dépanneur Sprint du boulevard de la Chaudière, à Québec, là où le billet chanceux a été acheté.

« Depuis le début de l'année, 65 personnes sont devenues millionnaires au Québec grâce à la loterie. La chance sourit d'ailleurs aux joueurs du Lotto 6/49 cet été puisqu'en plus du gros lot de 50 000 00 $ que nous remettons aujourd'hui, le Gros lot classique a également été remporté trois fois depuis le mois de juin! » souligne Isabelle Jean, vice-présidente exécutive et chef de l'exploitation des loteries à Loto-Québec.

Faits saillants

Le lendemain du tirage, tout juste avant de partir travailler, Mohamed Karim Mamlouk a vérifié le billet avec l'application mobile Loteries. Il a eu la surprise de découvrir l'impressionnante somme de 50 000 000 $ s'afficher sur l'écran de son cellulaire!

a vérifié le billet avec l'application mobile Loteries. Il a eu la surprise de découvrir l'impressionnante somme de 50 000 000 $ s'afficher sur l'écran de son cellulaire! Il a tout de suite téléphoné à sa conjointe, mais cette dernière, qui était déjà au travail, n'a pu prendre l'appel. Après plusieurs tentatives, il a réussi à la joindre et à lui annoncer : « On vient de gagner 50 millions! » Encore aujourd'hui, Insaf a du mal à croire à cette belle nouvelle.

Le jour où il a su qu'il devenait multimillionnaire, Mohamed Karim s'est vu confier de nouvelles responsabilités au travail et a passé une excellente journée. Il n'a donc pas l'intention de dire « bye-bye, boss » et souhaite maintenir une vie similaire. Le couple prévoit d'ailleurs prendre le temps de bien réfléchir à ce qu'il compte faire avec le montant remporté.

s'est vu confier de nouvelles responsabilités au travail et a passé une excellente journée. Il n'a donc pas l'intention de dire « bye-bye, » et souhaite maintenir une vie similaire. Le couple prévoit d'ailleurs prendre le temps de bien réfléchir à ce qu'il compte faire avec le montant remporté. Mohamed Karim et Insaf achètent régulièrement de la loterie ensemble : monsieur s'occupe des billets du Lotto Max et du Lotto 6/49 tandis que madame fait l'achat des billets de la Grande Vie.

et Insaf achètent régulièrement de la loterie ensemble : monsieur s'occupe des billets du Lotto Max et du Lotto 6/49 tandis que madame fait l'achat des billets de la Grande Vie. Même si Mohamed Karim travaille à Revenu Québec, Loto-Québec lui a confirmé que les gains à la loterie ne sont pas imposables!

Un mois chanceux dans la région de la Capitale-Nationale!

Les résidents de la Capitale-Nationale ont été plutôt chanceux à la loterie au cours de l'année 2024. Six lots de 1 000 000 $ ou plus y ont été remportés jusqu'à présent, dont quatre au cours du mois d'août! En plus des 50 000 000 $ remis à Mohamed Karim Mamlouk et à Insaf Bach Werdiane, un lot de 1 000 000 $ au Lotto Max et deux autres de 1 000 000 $ au Québec Max ont été gagnés.

En bref

Loterie : Lotto 6/49

Lot remporté : 50 000 000 $

Catégorie : Gros lot de la Boule d'or

Date du tirage : 28 août 2024

Lieu de résidence des gagnants : Capitale-Nationale

Lieu d'achat du billet : Dépanneur Sprint / Station Petro-Canada (1114, boulevard de la Chaudière, Québec)

Ce détaillant recevra une commission de 500 000 $, équivalant à 1 % du gain.

