MONTRÉAL, le 16 oct. 2024 /CNW/ - Le Québec a connu une récolte abondante à l'orée de la fin de semaine de l'Action de grâce. En effet, un gros lot majeur a été remporté à cette période pour une seconde année consécutive! Cette fois-ci, c'est le Gros lot de la Boule d'or du Lotto 6/49, d'une valeur de 32 000 000 $, qui a fait plusieurs heureux.

Le billet gagnant du tirage du 9 octobre a été vendu en Formule groupe de cinq parts, valant 6 400 000 $ chacune. Elles sont partagées parmi six personnes, qui sont désormais multimillionnaires! Celles-ci ont fait connaissance et ont célébré leur chance lors d'un événement festif à Loto-Québec (voir la vidéo de l'événement).

« Le Lotto 6/49 a fait beaucoup d'heureux durant les dix derniers mois. Les Québécois se sont en effet partagé plus de 115 000 000 $! Ils ont remporté le Gros lot de la Boule d'or deux fois, tandis que le Gros lot classique, d'une valeur de 5 000 000 $, a été décroché ici à 7 reprises », souligne Isabelle Jean, vice-présidente exécutive et chef de l'exploitation des loteries à Loto-Québec.

Le billet gagnant a été acheté au Servi Express Saint-Clet, situé au 350, chemin de la Cité-des-Jeunes, à Saint-Clet. Ce détaillant recevra une commission de 320 000 $, équivalant à 1 % du gain.

À propos des nouveaux gagnants

Benoît Laberge a découvert son gain au Servi Express Saint-Clet, où ont été achetées les parts gagnantes du Lotto 6/49. L'habitué du commerce et le commis ont été bouche bée en observant l'écran de l'afficheur-consommateur. Les larmes de joie ont coulé lorsque le gagnant a avisé sa famille du lot remporté. Livreur de métier, Benoît a l'intention de devancer sa retraite et celle de sa conjointe grâce à sa part du gros lot.

Passionnée par les chevaux, Marie-Josée Roy s'arrête au Servi Express Saint-Clet pour acheter ses billets de loterie en chemin vers ses cours d'équitation. La chanceuse a découvert que Loto-Québec recherchait les gagnants du Gros lot de la Boule d'or en buvant son café matinal. Elle s'est ensuite rendue dans un commerce pour faire vérifier ses billets par un commis. Le jeune homme lui a lancé : « Madame, vous avez gagné gros! » Elle aura certainement l'occasion de consacrer plus de temps à sa passion pour les chevaux!

Louise Lanthier joue régulièrement à la loterie en Formule groupe. Lorsqu'elle a appris que 32 millions avaient été remportés, elle s'est dirigée dans un commerce pour vérifier son billet elle-même, à l'aide du vérificateur libre-service. Elle a sursauté en voyant le montant de 6 400 000 $ apparaître.

Jeanne Bouchard Pharand aime s'acheter des billets de loterie en Formule groupe. Lorsqu'elle a vérifié son billet du tirage du 9 octobre avec sa tablette, elle s'est exclamée : « J'ai gagné quelque chose! » avant même de savoir à combien s'élevait son gain. Sa fille a ensuite eu la confirmation que le lot s'élevait à 6 400 000 $ à l'aide de l'application Loteries. Mme Bouchard Pharand compte gâter ses proches et s'acheter une nouvelle voiture.

Le couple formé de Lyne Beaulieu et d'Alain Dupuis a mis la main sur la dernière part disponible du billet en Formule groupe. Au moment où Alain a fait vérifier le billet dans une pharmacie, l'employée s'est exclamée de joie à la vue du montant remporté. Le gagnant a vite appelé sa conjointe et l'a invitée à le rejoindre sur les lieux. Lyne et Alain ont décidé de remettre leur démission au retour de l'Action de grâces. Ils prévoient désormais acheter une propriété et s'envoler vers Bora Bora!

Les gagnants sont tous des résidents de la Montérégie à l'exception de Marie-Josée Roy, qui habite à Montréal.

Rappelons que le Gros lot de la Boule d'or a été décroché au Québec le 28 août dernier, par Mohamed Karim Mamlouk et Insaf Bach Werdiane, un couple de la Capitale-Nationale. Avec ce gain au tirage du 9 octobre, il s'agit de la troisième fois que le Gros lot de la Boule d'or est remporté ici depuis le lancement du nouveau Lotto 6/49, en 2022.

À propos de Loto-Québec

Loto-Québec divertit les Québécois depuis plus de 50 ans et ses activités bénéficient à toute la collectivité. Depuis le début de l'année, la Société a remis 94 lots de 1 000 000 $ ou plus à travers le Québec. Ces lots ont permis à 73 personnes de devenir millionnaires. Les gagnants de lots importants figurent sur la page Gagnants de la section Loteries du site lotoquebec.com. Découvrez leur histoire.

La commercialisation responsable est au cœur des activités de Loto-Québec. Celle-ci détient d'ailleurs la plus haute certification internationale en jeu responsable, décernée par la World Lottery Association.

SOURCE Loto-Québec

Source et renseignements : Renaud Dugas, Porte-parole et directeur des relations médias, Loto-Québec, 514 499-5208, [email protected]