MONTRÉAL, le 4 nov. 2024 /CNW/ - Francine Thibodeau a remporté le Gros lot classique du Lotto 6/49, soit 5 000 000 $, au tirage du 12 octobre avec sa colocataire, Johanne Bergeron. Ces deux résidentes de la Beauce, dans Chaudière-Appalaches, ont reçu leur lot lors d'un événement festif tenu à Saint-Georges, le 23 octobre.

« Le Lotto 6/49 continue de faire beaucoup d'heureux à travers le Québec. Un total de neuf gros lots remportés à cette loterie ont été remis en 2024, dont deux à des résidents de Chaudière-Appalaches! », souligne Isabelle Jean, vice-présidente exécutive et chef de l'exploitation des loteries à Loto-Québec.

VIDÉO | Voyez les gagnantes raconter leur histoire : https://youtu.be/yiibkWjbtRk

Francine Thibodeau et Johanne Bergeron sont deux colocataires de longue date désormais retraitées. Johanne travaillait dans le domaine de la construction, et Francine, dans un centre hospitalier.

Les larmes de joie se sont mêlées aux rires pour ces deux gagnantes, dont la vie venait de changer.

Elles ont caché le précieux billet dans un tiroir en attendant de le remettre à Loto-Québec.

Désormais multimillionnaires, Johanne et Francine ont d'abord l'intention de rembourser leur prêt hypothécaire.

Francine a aussi mentionné qu'elle allait enfin s'offrir la voiture de ses rêves, une Jeep. Lorsqu'elle a appelé le concessionnaire pour commander le véhicule désiré, elle n'a même pas cru nécessaire de demander quel en était le prix!

Le billet chanceux a été acheté à l'épicerie Super C du 8585, boulevard Lacroix, à Saint-Georges. Ce détaillant recevra une commission de 50 000 $, équivalant à 1 % du gain.

Loto-Québec divertit les Québécois depuis plus de 50 ans et ses activités bénéficient à toute la collectivité. Depuis le début de l'année, la Société a remis 95 lots de 1 000 000 $ ou plus à travers le Québec. Ces lots ont permis à 82 personnes de devenir millionnaires.

