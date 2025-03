Loto-Québec s'allie avec Pizzéria NO.900

Une première succursale ouvrira au Salon de jeux de Québec

MONTRÉAL, le 20 mars 2025 /CNW/ - Loto-Québec a choisi l'entreprise québécoise Pizzéria NO.900 pour rehausser l'expérience culinaire au Salon de jeux de Québec. Le restaurant ouvrira ses portes le 18 avril, dans un nouvel espace d'une capacité de 60 places adjacent au Salon de jeux, où la clientèle pourra aussi profiter d'une terrasse conviviale.

Un cadre lumineux et accueillant

Le restaurant comprend une magnifique verrière qui inonde l'espace de lumière naturelle. Accessible à tous grâce à une entrée indépendante, ce nouveau lieu de rencontre promet de faire vivre à la clientèle une nouvelle expérience culinaire dans une ambiance chaleureuse et authentique. Le Salon de jeux, situé à quelques pas du restaurant, reste réservé aux personnes de 18 ans ou plus.

L'excellence de la pizza napolitaine

Fondée par Alexandre Brunet et Dominic Bujold, Pizzéria NO.900 s'est hissée au sommet des meilleures pizzerias grâce à un engagement inébranlable envers l'authenticité et la qualité. L'expertise de son équipe lui a permis de remporter plusieurs titres lors de championnats de pizza napolitaine, et elle est aujourd'hui reconnue comme l'une des 50 meilleures chaînes de pizzerias artisanales au monde.

Citations

« L'ajout d'une enseigne québécoise fort appréciée comme Pizzeria NO.900 à l'un de nos établissements s'inscrit parfaitement dans notre engagement à offrir à nos clients une expérience de divertissement toujours plus complète. Nous sommes très fiers d'accueillir ce nouveau partenaire au Salon de jeux de Québec et d'explorer de nouvelles occasions d'enrichir notre offre de restauration. »

- Kevin Taylor, vice-président exécutif et chef de l'exploitation des casinos et des salons de jeux à Loto-Québec

« Nous sommes très heureux d'avoir la chance de collaborer avec Loto-Québec et de faire découvrir notre pizza napolitaine authentique à une toute nouvelle clientèle. Être présents au Salon de jeux de Québec est une occasion unique de partager notre passion pour une cuisine artisanale, ancrée dans la tradition et l'excellence. Nous avons hâte d'accueillir nos premiers clients et de leur offrir une expérience gourmande incomparable. »

- Alexandre Brunet, cofondateur de Pizzéria NO.900

Source et renseignements : Porte-parole et directeur des relations médias

Loto-Québec

514 499-5208

[email protected]

SOURCE Loto-Québec