MONTRÉAL, le 2 oct. 2024 /CNW/ - Loto-Québec est fière d'annoncer son soutien au pôle d'expertises en cybersécurité de l'Université de Sherbrooke. Ce pôle, auquel participent plusieurs spécialistes de cette université ainsi qu'Intact Corporation financière et Sherweb, marque une étape importante dans la lutte contre les cybermenaces croissantes.

Dans un contexte où le numérique joue un rôle central dans nos vies et où les informations circulent à une vitesse sans précédent, la cybersécurité est devenue une priorité incontournable pour toutes les grandes organisations. Loto-Québec, dont l'intégrité est au cœur des activités, contribue ainsi activement à la recherche en matière de sécurité informatique en soutenant la création de la Chaire de recherche en cybersécurité postquantique.

« Nous sommes très fiers de collaborer avec l'Université de Sherbrooke à ce projet d'avant-garde. Ayant moi-même évolué dans le milieu des technologies de l'information, je suis particulièrement sensible aux défis et aux perspectives du numérique. Ce partenariat est une façon concrète pour Loto-Québec de soutenir la recherche de solutions aux cybermenaces, notamment celles qui découleront des avancées en informatique quantique », explique Jean-François Bergeron, président et chef de la direction de Loto-Québec.

Le pôle d'expertises, sous la direction du professeur Marc Frappier, expert renommé dans le domaine de la cybersécurité, jouera un rôle crucial dans le développement de nouvelles approches pour protéger les entreprises québécoises, publiques ou privées, contre les menaces actuelles et futures. Ses retombées bénéficieront directement à de nombreuses entreprises, mais aussi à la société en général.

