MONTRÉAL, le 11 juin 2024 /CNW/ - Loto-Québec est heureuse de lancer la saison 2024 des Rendez-vous Loto-Québec, qui est l'un des plus importants programmes de commandite au Québec. Ce dernier regroupe plus de 50 événements rassembleurs, et ce, dans toutes les régions du Québec.

Loto-Québec rassemble des milliers de Québécois grâce aux Rendez-vous Loto-Québec (Groupe CNW/Loto-Québec)

Le calendrier des Rendez-vous comprend des événements accessibles dans toutes les régions, dont certains des plus grands festivals à Montréal et à Québec, comme les Francos ou le Festival d'été, ainsi que des festivals de toute taille qui font vibrer les communautés, comme le Festif! de Baie-Saint-Paul ou encore le Festival Musique du Bout du Monde, à Gaspé.

« Les Rendez-vous Loto-Québec sont l'occasion de soutenir les communautés, de partager la culture d'ici, d'encourager des artistes et des artisans locaux, et de contribuer au succès des festivals partout au Québec », souligne Benoit Lefrançois, vice-président corporatif à la commercialisation responsable, à la responsabilité sociétale et aux affaires publiques à Loto-Québec.

On se rejoint avec des valeurs communes

Loto-Québec est fière de travailler en partenariat avec les événements qui partagent ses valeurs d'inclusivité et de responsabilité sociétale. Elle tient d'ailleurs compte de critères en matière de responsabilité sociétale au moment de sélectionner les événements qui feront partie des Rendez-vous. Elle accompagne aussi les organisateurs des événements qu'elle commandite notamment afin que ces derniers réduisent leur impact sur l'environnement.

« Pour Loto-Québec, la commandite est plus qu'un important véhicule de visibilité. C'est une occasion de démontrer que la société d'État partage les valeurs des Québécoises et des Québécois et agit comme catalyseur de changement pour faire évoluer les pratiques de responsabilité sociétale dans le milieu événementiel », ajoute M. Lefrançois.

Moments chanceux

Loto-Québec réserve plusieurs surprises aux festivaliers grâce aux Moments chanceux. À différentes occasions durant l'été, ils pourront remporter des passes pour des accès privilégiés à une loge Loto-Québec ou à l'avant-scène, notamment. Des Moments chanceux verts souligneront spécialement les actions écoresponsables des festivaliers sur le site de trois événements. Transport actif, recyclage, compostage ou utilisation d'une bouteille d'eau réutilisable sont quelques exemples de gestes qui pourraient se voir récompenser!

SOURCE Loto-Québec

Renseignements: Source et information : Renaud Dugas, Porte-parole et directeur des relations médias, 514 499-5208, [email protected]