MONTRÉAL, le 4 juin 2021 /CNW Telbec/ - L'exercice financier 2020-2021 de Loto-Québec a été marqué par la suspension de plusieurs des activités de la Société. En effet, les casinos et les salons de jeux ont été fermés, certains pendant plus de neuf mois. La Société a aussi cessé la majorité de ses opérations liées à la loterie vidéo, au bingo en réseau et au Kinzo en plus d'arrêter la vente de loterie chez les détaillants pendant quelques semaines.

Ainsi, au terme de l'exercice, les produits totaux de Loto-Québec atteignent 1,408 milliard de dollars. Il s'agit d'une diminution de 1,333 milliard de dollars (-48,6 %) par rapport à l'année précédente. Pour ce qui est du résultat net consolidé, il s'élève à 457,6 millions de dollars, une diminution de 895,8 millions de dollars (-66,2 %).

« En raison de la pandémie de COVID-19, plusieurs activités commerciales de Loto-Québec ont été suspendues pendant une grande partie de l'exercice, ce qui a eu une incidence importante sur les produits et le résultat net. La Société a néanmoins versé un dividende de 432,6 millions de dollars au gouvernement du Québec », explique Lynne Roiter, présidente et chef de la direction sortante de Loto-Québec.

Malgré la situation, Loto-Québec a tenu à maintenir ses nombreuses contributions à la collectivité au cours de l'exercice, notamment son soutien aux événements commandités, qui ont été durement touchés par la situation, et au milieu des arts. Elle a aussi continué à collaborer avec plusieurs organismes sans but lucratif pour offrir son appui à ceux qui en ont le plus besoin.

« Je constate que la dernière année a amené son lot de défis pour les équipes en place. Les mesures prises ont toutefois permis de limiter les impacts financiers de la suspension des activités. Nous pouvons concentrer notre énergie vers la reprise progressive de l'ensemble des secteurs de la Société - les casinos et salons de jeux, la loterie vidéo, le bingo en réseau et le Kinzo -, rendue possible grâce au déconfinement qui s'amorce. Loto-Québec peut donc envisager la prochaine année avec beaucoup plus d'optimisme », mentionne Jean-François Bergeron, le nouveau président et chef de la direction de Loto-Québec.

FAITS SAILLANTS

Lors de la réouverture des établissements, à l'été 2020, des mesures rigoureuses ont été mises en place pour assurer la santé et la sécurité du personnel et des clients. Aucune éclosion de COVID-19 n'a eu lieu.





réouverture des établissements, à l'été 2020, des mesures rigoureuses ont été mises en place pour assurer la santé et la sécurité du personnel et des clients. Aucune éclosion de COVID-19 n'a eu lieu. La Société a remis 110 lots de 1 million de dollars ou plus à des gagnants à la loterie. Le plus gros lot de l'exercice, remporté à Montréal en octobre 2020, s'élève à 70 millions de dollars.





Le plan stratégique 2020-2023 [PDF - 2,4 Mo] de la Société a été déposé il y a quelques semaines. Quatre grands axes, qui orientent la Société, y sont définis : une connaissance accrue des consommateurs, une offre forte et diversifiée, un engagement solide envers la collectivité et une performance en constante amélioration.





De tous les secteurs, celui des loteries est le moins affecté par la pandémie, avec une diminution de ses produits de 7,4 % par rapport à l'exercice précédent. Les loteries instantanées ont vu leurs produits augmenter, notamment en raison de l'ajout de jeux en ligne. Les paris sur événement ont pour leur part connu une bonne performance malgré des événements sportifs moins nombreux et décalés.





Les casinos et les salons de jeux ont fermé leurs portes pendant une grande partie de l'exercice. Leurs produits affichent donc une baisse de 65,6 %.





Le secteur des établissements de jeux, qui comprend les appareils de loterie vidéo dans le réseau des bars, le bingo et le Kinzo, a lui aussi suspendu ses activités. Ses produits ont par conséquent diminué de 75,1 % par rapport à 2019-2020.





Une part de la clientèle s'est tournée vers le site lotoquebec.com en raison de la fermeture des casinos et des salons de jeux ainsi que de la suspension des ventes de loterie chez les détaillants.





Les charges, y compris le coût des ventes, ont diminué de 31,5 % comparativement à l'exercice précédent. En effet, face à une réduction importante de ses activités commerciales, la Société a effectué un exercice d'optimisation approfondi, impliquant tous les secteurs. D'importantes mesures d'économie touchant les opérations et l'ensemble du personnel ont été mises en place.





Le 30 mai dernier marquait la fin du mandat de Lynne Roiter comme présidente et chef de la direction de Loto-Québec. La Société lui est des plus reconnaissantes pour les loyaux services qu'elle a rendus pendant plus de 35 ans. Nous la saluons chaleureusement et profitons de l'occasion pour souhaiter la bienvenue à son successeur, Jean-François Bergeron.

Le rapport annuel 2020-2021 [PDF - 3,5 Mo] est disponible sur le site Web de Loto-Québec. La version anglaise le sera ultérieurement.

SOURCE Loto-Québec

Renseignements: Source : Marisol Schnorr, Chef de service des affaires publiques, 514 499-8691, [email protected]; Renseignements : Renaud Dugas, Conseiller senior en affaires publiques et en médias, Loto-Québec et ses filiales, 514 499-5208, [email protected]

Liens connexes

www.loto-quebec.com