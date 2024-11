Loto-Québec présente le Salon de jeux de Rimouski : une destination de divertissement moderne et sécuritaire

Une destination de choix

Loto-Québec est fière d'offrir un établissement signé Loto-Québec à la population du Bas-Saint-Laurent et de l'est du Québec ainsi qu'aux touristes et aux congressistes de passage.

Le Salon de jeux de Rimouski sera à l'image des standards de qualité de la Société, particulièrement en ce qui a trait à l'encadrement sécuritaire du jeu. Le personnel des établissements de Loto-Québec est formé pour veiller au bon déroulement des activités et bénéficie pour l'assister de systèmes de sécurité sophistiqués, à la fine pointe de la technologie.

Citations

« Le modèle de nos salons de jeux a fait ses preuves. Que l'on pense à ceux de Québec et de Trois-Rivières, et même à nos quatre casinos, nos établissements sont bien implantés dans leur région et sont reconnus pour la qualité de l'offre qu'ils proposent et de l'encadrement qu'ils assurent, une formule qui favorise le jeu à moindre risque », explique Jean-François Bergeron, président et chef de la direction de Loto-Québec.

« Le Salon de jeux de Rimouski contribuera à dynamiser la région et à accroître son pouvoir d'attraction. Les retombées seront nombreuses, que ce soit par l'intermédiaire des emplois qui seront créés, des dépenses touristiques qui seront engendrées ou des partenariats d'affaires qui seront développés », ajoute-t-il.

Loto-Québec continuera de travailler avec la Santé publique

Loto-Québec, qui a pour mission de gérer l'offre de jeux de hasard et d'argent au Québec, continuera de collaborer avec la Santé publique et tiendra compte de ses préoccupations, comme elle l'a toujours fait pour chacun de ses projets. D'ailleurs, la Société collaborera avec celle-ci pour mettre en place des mesures et des indicateurs de suivi pour évaluer les effets de l'implantation du Salon sur la population. Il est important de rappeler que lors de l'implantation des salons de jeux à Québec et à Trois-Rivières, la Santé publique avait émis des préoccupations qui ne se sont pas avérées justifiées.

Rappelons que ce projet est possible grâce au changement de zonage approuvé à l'unanimité par les membres du conseil municipal de la Ville de Rimouski plus tôt cette année. Loto-Québec est fébrile à l'idée de faire découvrir son nouveau salon de jeux à la population du Bas-Saint-Laurent et à tous les touristes et congressistes qui viendront profiter de ce nouvel environnement de divertissement.

SOURCE Loto-Québec

Source et renseignements : Renaud Dugas, Porte-parole et directeur des relations médias, Loto-Québec, 514 499-5208, [email protected]