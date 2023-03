MONTRÉAL, le 7 mars 2023 /CNW/ - Après les trois premiers trimestres de l'année financière 2022-2023, Loto-Québec déclare des produits totaux de 2,225 G$ et un résultat net consolidé de 1,204 G$, sa meilleure performance depuis l'entrée en vigueur de la loi antitabac, qui avait grandement impacté l'achalandage dans les établissements de jeux. Il s'agit de hausses respectives de 521,9 M$ (+30,7 %) et de 295,8 M$ (+32,6 %) comparativement à la même période de l'année précédente. Les hausses par rapport aux trois premiers trimestres de l'exercice prépandémie, soit en 2019-2020, se chiffrent quant à elles à 5,8 % pour les produits et à 11,3 % pour le résultat net.

Les efforts de saine gestion poursuivis par tous les secteurs se sont encore une fois traduits par un excellent ratio des charges totales sur les produits, soit 28,2 %, comparativement à 30,9 % pour la même période de l'exercice 2019-2020.

CITATIONS DU PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION

« Les efforts soutenus déployés par nos équipes nous ont permis d'obtenir des résultats exceptionnels et de réaliser notre meilleure performance des 17 dernières années. Tout indique que nous verserons un dividende plus élevé que prévu au gouvernement, ce qui bénéficiera à toute la collectivité. Je suis très fier du travail accompli », mentionne Jean-François Bergeron.

« Je remercie les équipes d'avoir poursuivi la bonification de notre offre de divertissement, en établissement comme en ligne, pour proposer une expérience de qualité à nos clients et leur faire vivre des moments magiques. L'effervescence s'est d'ailleurs fait sentir dans nos casinos et nos salons de jeux grâce à une offre et à une programmation renouvelées. »

« Le trimestre a été marqué par plusieurs gestes de générosité, dont notre participation à la campagne d'Entraide du gouvernement du Québec. Nous avons soutenu d'autres causes, notamment grâce à l'initiative Détaillants de cœur, et avons poursuivi notre engagement à lutter contre l'insécurité alimentaire, entre autres en organisant des activités au profit des organismes Moisson. »

RÉSULTATS PAR SECTEUR

Pour la période du 1er avril au 26 décembre 2022

Loteries

Les produits du secteur des loteries se chiffrent à 742,2 M$, ce qui représente une hausse de 2,6 M$ (+0,4 %) par rapport à la même période en 2021-2022.

Le Lotto Max a connu une bonne performance. Il a offert davantage de gros lots de 50 M$ ou plus et plus de Maxmillions qu'à la même période en 2021-2022.

a connu une bonne performance. Il a offert davantage de gros lots de 50 M$ ou plus et plus de Maxmillions qu'à la même période en 2021-2022. Les produits provenant des ventes de loteries en ligne comptent pour 13,0 % des produits totaux du secteur, comparativement à 3,7 % pour la même période en 2019-2020.

Casinos et salons de jeux

Les produits du secteur des casinos et des salons de jeux se chiffrent à 829,3 M$, ce qui représente une hausse de 313,9 M$ (+60,9 %) par rapport à la même période en 2021- 2022, et de 69,0 M$ (+9,1 %) par rapport à la même période en 2019-2020.

de 69,0 M$ (+9,1 %) par rapport à la même période en 2019-2020. La hausse par rapport à l'an dernier s'explique en grande partie par les fermetures qui avaient touché les établissements en 2021, alors que les activités se sont déroulées normalement depuis le début de l'exercice en cours.

Les produits provenant du casino en ligne comptent pour 24,3 % des produits totaux du secteur, comparativement à 9,1 % pour la même période de l'exercice prépandémie.

Établissements de jeux

Les produits du secteur des établissements de jeux se chiffrent à 686,5 M$, ce qui représente une hausse de 214,5 M$ (+45,4 %) par rapport à la même période en 2021-2022. Les produits provenant des appareils de loterie vidéo demeurent comparables à leur niveau prépandémie.

Tout comme pour le secteur des casinos et des salons de jeux, la hausse s'explique par les fermetures qui avaient touché les établissements en 2021.

FAITS MARQUANTS ET CONTRIBUTIONS SOCIÉTALES DU TRIMESTRE

Pour la période du 27 septembre au 26 décembre 2022

Loto-Québec a versé 397,1 M$ aux gagnants à la loterie, au bingo en réseau et au Kinzo durant le trimestre, pour un total de 1,103 G$ depuis le 1 er avril. Le nombre de nouveaux millionnaires s'élève à 32 durant le trimestre et à 69 depuis le début de l'exercice.

avril. Le nombre de nouveaux millionnaires s'élève à 32 durant le trimestre et à 69 depuis le début de l'exercice. Une autre phase de la campagne 100 % légal a été déployée. Cette fois, le message était axé sur l'aspect local : 100 % des sommes jouées sur lotoquebec.com restent au Québec et bénéficient à toute la population.

a été déployée. Cette fois, le message était axé sur l'aspect local : 100 % des sommes jouées sur lotoquebec.com restent au Québec et bénéficient à toute la population. De nouveaux salons de paris sportifs ont été mis sur pied, pour le plus grand plaisir des amateurs de sports. Ils ont vu le jour au Casino du Lac-Leamy en novembre et au Salon de jeux de Trois-Rivières peu de temps après la fin du trimestre, soit en janvier.

Cette année, les 40 participants à Célébration ont eu le bonheur de prendre part au gala en personne, au Théâtre du Casino du Lac-Leamy. Animé par Sébastien Benoit , Gregory Charles et Véronic DiCaire, l'événement a su leur en mettre plein la vue, de même qu'aux 1 290 000 téléspectateurs au rendez-vous.

ont eu le bonheur de prendre part au gala en personne, au Théâtre du Casino du Lac-Leamy. Animé par Sébastien , et Véronic DiCaire, l'événement a su leur en mettre plein la vue, de même qu'aux 1 290 000 téléspectateurs au rendez-vous. Une nouvelle entente a été conclue avec Gestev pour la programmation du Théâtre du Casino du Lac-Leamy. Cet important producteur d'événements offre maintenant une programmation variée au public de la grande région de Gatineau et d' Ottawa , comme il le fait au Cabaret du Casino de Montréal depuis un an.

et d' , comme il le fait au Cabaret du Casino de Montréal depuis un an. En octobre a eu lieu la troisième édition de la promotion Jouez sans dépasser , qui portait sur l'importance de se fixer des limites en ligne. L'objectif était d'inciter les joueurs de lotoquebec.com à avoir recours aux limites de jeu volontaires, soit la limite de temps ou la limite de pertes.

, qui portait sur l'importance de se fixer des limites en ligne. L'objectif était d'inciter les joueurs de lotoquebec.com à avoir recours aux limites de jeu volontaires, soit la limite de temps ou la limite de pertes. Loto-Québec soutient plusieurs causes et organismes sans but lucratif. Les initiatives en ce sens, qui sont maintenant regroupées dans le programme On gagne à redonner , ont permis de verser cet automne plus de 1 M$ à des causes chères aux Québécois.

, ont permis de verser cet automne plus de 1 M$ à des causes chères aux Québécois. Trois établissements ont vu leur certification BOMA BEST être renouvelée au cours du trimestre. Celle-ci reconnaît l'excellence en performance énergétique et en gestion environnementale dans l'immobilier commercial. Le Casino du Lac-Leamy a obtenu le niveau Platine, soit le plus élevé.

être renouvelée au cours du trimestre. Celle-ci reconnaît l'excellence en performance énergétique et en gestion environnementale dans l'immobilier commercial. du Lac-Leamy a obtenu le niveau Platine, soit le plus élevé. Loto-Québec a à cœur de souligner l'esprit créatif et novateur dans le domaine du jeu et du divertissement, et, plus largement de l'innovation, en encourageant la relève. Elle a notamment été présente au festival MEGAMIGS et à HUB Montréal, en plus de remettre diverses bourses.

Le rapport trimestriel [PDF - 3,04 Mo] est disponible sur le site Web de Loto-Québec.

