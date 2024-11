MONTRÉAL, le 15 nov. 2024 /CNW/ - Loto-Québec est heureuse d'annoncer qu'elle a choisi Germain Hôtels pour gérer l'hôtel qui sera au Casino de Montréal. Au terme d'un processus d'appel de propositions rigoureux, Germain Hôtels - avec sa bannière Hôtels Le Germain - s'est avéré le partenaire de choix pour ce projet hôtelier. Le nouvel hôtel se distinguera notamment par son design et la qualité de son expérience invité, comme les autres établissements de l'entreprise.

Loto-Québec choisit Germain Hôtels pour son hôtel au Casino de Montréal (Groupe CNW/Loto-Québec)

Rappelons que Loto-Québec sera l'unique propriétaire de cet hôtel d'environ 200 chambres et que les profits générés retourneront à la collectivité québécoise. Ce projet porteur viendra améliorer l'offre globale de divertissement du Casino et consolidera sa réputation de destination touristique incontournable.

Citations

« Nous sommes très fiers de faire équipe avec Germain, une entreprise familiale d'ici avec laquelle nous partageons une passion pour le service à la clientèle. Loto-Québec est enthousiaste de construire un hôtel haut de gamme emblématique pour la métropole, et ce, au cœur du magnifique parc Jean-Drapeau. Avec l'ajout d'un hôtel, le Casino de Montréal sera une destination de divertissement encore plus complète et attrayante. Nous avons très hâte d'y accueillir les premiers clients », souligne Jean-François Bergeron, président et chef de la direction de Loto-Québec.

« C'est une grande fierté pour nous de travailler sur ce projet avec Loto-Québec, reconnue pour son savoir-faire dans le domaine du divertissement et du service à la clientèle. On ne pourrait rêver d'un meilleur endroit, à côté du Casino de Montréal et à proximité des lieux où se déroulent certains des plus grands événements de la ville, pour proposer une offre d'hébergement. C'est avec fierté que nous apposerons notre nom et nos standards à l'établissement », ajoutent Hugo et Marie Pier Germain, respectivement vice-président aux opérations et vice-présidente aux ventes et au marketing de Germain Hôtels.

Vers une première pelletée de terre

Loto-Québec continue de travailler avec plusieurs partenaires pour finaliser les plans de l'hôtel et faire en sorte que celui-ci devienne un élément distinctif de Montréal. La Société s'assurera de respecter les plus hauts standards de développement durable afin de minimiser l'impact environnemental de la construction du bâtiment. D'ailleurs, grâce à sa signature architecturale de qualité, l'hôtel s'intégrera au milieu en laissant toute la place à la beauté naturelle du parc Jean-Drapeau.

La construction commencera une fois les plans finalisés et approuvés par les instances. L'hôtel devrait accueillir ses premiers clients d'ici deux à trois ans. Il s'ajoutera aux deux autres hôtels faisant déjà partie du parc immobilier de Loto-Québec, soit le Hilton Lac-Leamy et le Fairmont Le Manoir Richelieu.

Source et renseignements : Renaud Dugas Porte-parole et directeur des relations médias Loto-Québec 514 499-5208 [email protected]

SOURCE Loto-Québec