Loto-Québec célèbre l'art d'ici : Expositions et rencontres artistiques pour les Journées de la culture

MONTRÉAL, le 24 sept. 2024 /CNW/ - Loto-Québec est fière de soutenir l'art et la culture d'ici. Depuis 45 ans, cet engagement se traduit par différentes initiatives dans le milieu des arts visuels, tant pour diffuser les œuvres qui composent la Collection Loto-Québec que pour encourager les artistes de la relève.

À l'occasion des Journées de la culture, plusieurs œuvres de la Collection Loto-Québec seront présentées dans quelques expositions :

Autoportaits en bleu, une œuvre collective présentée à la Place des Arts (Groupe CNW/Loto-Québec)

Voir bleu

Au siège social de Loto-Québec, accessible par l'entrée située au 505, avenue du Président-Kennedy, à Montréal

La responsable de la Collection Loto-Québec, Manon Pouliot, agit à titre de commissaire de l'exposition Voir bleu, qui tisse des liens entre notre contexte de vie et l'utilisation du bleu par les artistes pour illustrer leurs émotions et ce qui les entoure. L'exposition s'articule autour de cinq thèmes : le bleu abstrait, le bleu nature, le bleu optique, le bleu engagé et, enfin, le bleu émergent, celui auquel les jeunes artistes prêtent une voix.

Les visiteurs auront l'occasion de rencontrer des artistes et d'engager un dialogue avec eux sur la couleur bleue :

Le samedi 28 septembre avec Judith Berry , Rafael Sottolichio et Wendy-Alexina Vancol , de 13 h 30 à 14 h 30;

, Rafael Sottolichio et , de 13 h 30 à 14 h 30; Le dimanche 29 septembre avec Pierre Blanchette et Sfiya, de 13 h 30 à 14 h 30.

Il est possible de s'inscrire à ces activités à partir du site des Journées de la culture.

Une œuvre collective grattée par des artistes d'ici

Loto-Québec a à cœur de mettre en lumière les créateurs d'ici et leur travail. Elle a ainsi confié à quatre artistes la mission de réaliser une œuvre collective en utilisant une technique qui lui est familière, le grattage, et une couleur, le bleu. Judith Berry et Rafael Sottolichio, deux artistes établis, ainsi que Berirouche Feddal et Wendy-Alexina Vancol, deux artistes de la relève, se sont donc retrouvés pendant quelques jours dans un atelier pour travailler en parallèle sur leur proposition artistique à partir d'une technique commune. Pierre Lapointe les a accompagnés au moment de la création. Pour visionner la vidéo de cette rencontre : Une œuvre collective grattée par des artistes d'ici.

Leurs magnifiques créations ont été mises en commun et sont exposées à la Place des Arts du 18 septembre au 7 octobre. Le grand public est invité à profiter de cette installation qui met en valeur le talent d'ici.

Vues du fleuve

Au centre Adélard, à Frelighsburg

Portée par le duo mère-fille Manon Barbeau et Anaïs Barbeau-Lavalette, l'exposition Vues du fleuve présente 36 estampes de la Collection Loto-Québec ainsi qu'un dialogue original, intime et émouvant, écrit et narré par les créatrices. Les œuvres visuelles et littéraires se marient pour offrir une expérience poétique singulière. L'exposition a été conçue en partenariat avec Bibliothèque et Archives nationales du Québec en 2022 et voyage à travers le Québec depuis.

Sur les branches de Frédéric Back

À la Galerie d'art du Centre sportif Mégantic, à Lac-Mégantic

À l'occasion du centenaire de Frédéric Back, Loto-Québec collabore avec la Commission des arts, de la culture et du patrimoine de Lac-Mégantic en soutenant l'exposition Sur les branches de Frédéric Back et en y présentant quelques œuvres de sa collection. Cette exposition de groupe s'enracine dans un geste collectif pour montrer tout l'amour que l'on porte à notre planète, à notre habitat, à la nature qui nous côtoie.

À propos de la Collection Loto-Québec

La Collection Loto-Québec est l'une des collections d'entreprises les plus importantes de la province. Elle se compose de près de 5 000 œuvres, dont des estampes, des sculptures, des peintures, des dessins, des objets d'art et des photographies, toutes créées par des artistes québécois.

En plus de faire rayonner ce patrimoine culturel inestimable, la Collection met en place des initiatives et des partenariats pour stimuler la création, notamment chez les artistes de la relève.

Source et renseignements : Renaud Dugas

Porte-parole et directeur des relations médias

Loto-Québec

[email protected]

SOURCE Loto-Québec