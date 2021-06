MONTRÉAL, le 9 juin 2021 /CNW Telbec/ - À la suite de l'annonce par le gouvernement du passage au palier d'alerte jaune pour l'ensemble des régions qui se trouvaient au palier d'alerte orange, Loto-Québec procédera à la réouverture de ses quatre casinos et du Salon de jeux de Québec ainsi qu'à la réactivation d'appareils de loterie vidéo dans les bars qui étaient toujours fermés. Les bingos et les Kinzo reprendront aussi graduellement leurs activités.

La priorité de la Société demeure de s'assurer que les activités sont menées de façon sécuritaire et saine pour l'ensemble du personnel et de la clientèle, dans un environnement divertissant.

Les réouvertures auront lieu aux dates suivantes :

Bingos et Kinzo : graduellement à compter du 14 juin;

Casino de Charlevoix, Casino de Mont-Tremblant et Salon de jeux de Québec : 21 juin;

et Salon de jeux de Québec : 21 juin; Casino du Lac-Leamy et Hilton Lac-Leamy : 23 juin;

Casino de Montréal : 30 juin.

Tous les casinos et les salons de jeux seront ouverts 7 jours semaine.

Rappelons que la réouverture du Salon de jeux de Trois-Rivières est prévue le 14 juin, tel qu'annoncé récemment.

Mentionnons que ces réouvertures sont conditionnelles au maintien d'une situation sanitaire favorable au Québec

La Société met en place des mesures sanitaires semblables à celles qui étaient appliquées l'été dernier dans ses établissements. En voici un aperçu :

Heures d'ouverture réduites (fermeture à minuit tous les jours de la semaine);

Système de réservation en ligne pour les clients;

Limite de 250 personnes par établissement, ou par zone pour les casinos de Montréal (6) et du Lac-Leamy (4);

Désinfection complète des lieux tous les jours et nettoyage de chacun des appareils de jeu entre chaque client;

Port du masque obligatoire pour tous les employés sur les aires de jeu;

Port du masque ou du couvre-visage obligatoire pour tous les clients;

Affichage signalétique pour indiquer le sens de la circulation et la distance de deux mètres à respecter;

Reconfiguration des aires de jeu;

Remise d'un stylet à embout de caoutchouc pour éviter les contacts tactiles avec les appareils de jeu;

Aucune manipulation de cartes ni de valeurs par la clientèle;

Fermeture des bars et des salles de spectacle jusqu'à nouvel ordre;

Offre de restauration d'appoint seulement.

