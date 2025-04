MONTRÉAL, le 17 avril 2025 /CNW/ - Les partisans des Canadiens n'étaient pas les seuls à fêter hier soir. Les joueurs qui étaient au salon de poker du Casino du Lac-Leamy l'ont fait aussi, puisqu'ils se sont partagé le plus gros lot de la main crève-cœur jamais remis dans les casinos de Loto-Québec, soit 2 513 553 $.

Lot progressif de la main crève-cœur historique remporté au Casino du Lac-Leamy (Groupe CNW/Loto-Québec)

Pour remporter le lot de la main crève-cœur (Bad Beat jackpot) au poker, un joueur doit perdre la partie avec un carré de 10 ou une main de valeur plus élevée. C'est exactement ce qui s'est passé le 16 avril au Casino du Lac-Leamy. Ce lot progressif récompense le joueur malchanceux, mais aussi les joueurs à sa table ainsi que tous les autres joueurs dans le salon de poker.

Le perdant de la main, qui avait pourtant un carré de 10, a obtenu un lot de 1 005 421 $, tandis que le gagnant de la main, qui avait une quinte, a reçu 502 711 $. Les 6 autres joueurs assis à leur table ont tous remporté près de 84 000 $, et les 38 joueurs présents dans le salon ont gagné un peu plus de 13 000 $ chacun. Avec la partie de hockey qui était diffusée sur les écrans, il va sans dire que l'ambiance était à la fête, et que les joueurs se souviendront longtemps de cette soirée!

