Lorsque les membres de la génération Y considèrent des employeurs, un secteur au potentiel de croissance élevé et des possibilités d'avancement font pencher la balance

Selon un sondage national, ce que la génération Y recherche dans un emploi et dans un employeur correspond à ce que l'on retrouve dans les concessions d'automobiles.

OTTAWA, le 4 sept. 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, le programme national Carrières Auto a publié les résultats d'un sondage pancanadien mené auprès de la génération Y (les personnes âgées de 18 à 38 ans). Ils nous apprennent que les membres de la génération Y accordent beaucoup de poids aux technologies de pointe, au potentiel de croissance du secteur et à la diversité des possibilités d'avancement dans la considération d'un employeur.

«Puisque le taux de chômage au Canada est à son plus bas en 40 ans, les employeurs doivent absolument faire valoir leurs avantages concurrentiels», explique Catherine Fortin LeFaivre, conseillère en affaires publiques pour Carrières Auto. «Les résultats de ce sondage montrent que le type de milieu de travail qu'offrent les concessions d'automobiles correspond étroitement à ce que les chercheurs d'emploi de la génération Y désirent.»

Le sondage, commandé par la Corporation des associations de détaillants d'automobiles (CADA) et effectué par Abacus Data, a interrogé 2 000 Canadiens de la génération Y à l'été 2019.

En réponse au sondage, 68 % des répondants ont dit souhaiter travailler pour une organisation où les possibilités d'avancement sont abondantes et variées et les avantages financiers, appréciables.

Soixante-trois pour cent (63 %) des répondants ont dit souhaiter travailler dans un secteur qui a récemment connu une croissance sensible et où cette croissance devrait se poursuivre.

Soixante et un pour cent (61 %) ont dit souhaiter travailler dans un secteur qui est au premier rang des développements technologiques et qui contribue à améliorer la vie quotidienne des gens.

«Tous ces éléments, soit les occasions liées à des avantages financiers appréciables, une croissance soutenue de l'industrie et des technologies de pointe, vous les trouverez dans une concession d'automobiles moderne», dit Mme Fortin LeFaivre.

Selon elle, les chercheurs d'emploi de la génération Y sont souvent surpris d'apprendre à quel point les carrières offertes dans les concessions sont diverses, comme l'a révélé un sondage national mené en janvier 2018, mais cette perception commence à changer.

On a aussi demandé aux répondants de classer les trois meilleures façons dont une organisation peut s'assurer d'atteindre son public cible avec ses offres d'emploi. Cinquante-neuf pour cent (59 %) ont dit que les sites Web faisaient partie de leurs trois sources principales, tandis que 42 % ont nommé Facebook, 36 % ont mentionné le bouche-à-oreille et 30 %, LinkedIn.

Carrières Auto offre beaucoup à la génération Y avec sa plateforme en ligne, qui présente aux chercheurs d'emploi un éventail de postes dans les concessions d'automobiles de tout le Canada, par exemple conseiller des ventes, technicien d'entretien, commis comptable, spécialiste du marketing, réceptionniste, directeur des services financiers, et bien plus.

En 2018, la CADA a lancé Carrières Auto pour promouvoir les débouchés dans les concessions auprès des chercheurs d'emploi du Canada. Les objectifs du programme, qui cible plus particulièrement la génération Y, les femmes, les Néo-Canadiens et les anciens combattants, demeurent inchangés.

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le programme sur le site de Carrières Auto.

Le programme national Carrières Auto vise à faire la promotion des nombreux débouchés gratifiants et bien rémunérés qui existent dans les concessions d'automobiles de tout le pays, en plus de fournir des conseils utiles sur la formation et la recherche d'emploi. Carrières Auto fait le lien entre les chercheurs d'emploi et les postes à pourvoir dans les concessions de véhicules neufs canadiennes. C'est le seul site d'offres d'emploi dans les concessions d'automobiles du Canada.

