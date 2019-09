Lorne Trottier acquiert la propriété exclusive de Matrox, lançant une nouvelle ère d'innovation technologique

MONTRÉAL, le 9 sept. 2019 /CNW Telbec/ - MatroxMD a le plaisir d'annoncer que M. Lorne Trottier, cofondateur de Matrox, a acquis 100% du Groupe Matrox, incluant ses trois divisions: Imagerie Matrox, Graphiques Matrox et Vidéo Matrox.

« Cette prochaine étape représente un engagement renouvelé envers nos clients, fournisseurs et partenaires commerciaux, ainsi qu'envers nos 700 employés dévoués à travers le monde », a déclaré M. Trottier. « Au sein de Matrox, la culture se définit par une passion pour l'innovation technologique et le développement de produits. Nous maintenons un niveau des plus élevés de responsabilité corporative quant à la qualité de notre production et des normes de l'industrie. Je suis extrêmement fier des réalisations accomplies depuis plus de quarante ans et je tiens à remercier mon cofondateur pour ses contributions.»

Depuis 1976, Matrox a innové un grand nombre de produits matériels et de solutions logicielles pour divers secteurs de la haute technologie. Matrox continuera d'être au premier plan des technologies de pointe et collaborera étroitement avec ses partenaires à l'échelle mondiale pour résoudre des problèmes concrets.

« Je suis impatient de promouvoir une culture d'entreprise définie par des pratiques d'affaires avant-gardistes, la transparence et le travail d'équipe. Je suis enthousiaste à l'idée de diriger cette organisation alors que nous mettons en œuvre des initiatives de croissance. Matrox représente une grande réussite canadienne. Nous devons ce succès et nos perspectives d'avenir aux personnes talentueuses et dévouées qui travaillent à tous les niveaux de notre entreprise. »

Matrox maintient son engagement envers ses clients, fournisseurs et partenaires, se concentrant sur l'excellence de ses produits et services à la clientèle, tout en forgeant des relations de grande qualité.

Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l. et Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., S.R.L. ont agi à titre de conseillers juridiques de M. Trottier dans le cadre de la transaction, alors que le Groupe Canaccord Genuity a été son conseiller en fusions et acquisitions.

À propos du Groupe Matrox

Fondée en 1976, MatroxMD est une entreprise privée basée à Montréal (Canada), avec des bureaux dans le monde entier. Ses trois divisions, Imagerie Matrox, Graphiques Matrox et Vidéo Matrox, fournissent des solutions de pointe, tirant parti de l'expertise et des relations industrielles des autres divisions pour fournir des produits novateurs, en temps opportun.

Imagerie Matrox est un chef de file dans la conception et la fabrication de composants industriels matériels et logiciels en vision artificielle, traitement d'images et imagerie médicale. Ses produits comprennent des cartes d'acquisition d'image, des contrôleurs de vision, des caméras intelligentes, des cartes d'E/S et de puissants logiciels de vision par ordinateur 2D et 3D, ainsi que des solutions par apprentissage profond. Imagerie Matrox est un fournisseur établi et reconnu desservant les principaux FEO et intégrateurs à l'échelle mondiale.

Matrox Graphiques est un chef de file dans les technologies audiovisuelles et de l'information, offrant des produits matériels et logiciels de pointe aux FEO, aux revendeurs de produits à valeur ajoutée et aux usagers. Sa gamme primée de cartes graphiques et de cartes de capture/encodage/décodage, d'encodeurs/décodeurs AV sur IP, d'extensions KVM IP, de dispositifs et contrôleurs multi-affichages, jumelés aux applications logicielles et aux trousses de développement logiciel (SDK) flexibles, conviviaux et performants, offrent des outils de renommée mondiale. Graphiques Matrox, qui dessert le marché Pro AV, est synonyme de qualité, performance, soutien et partenariat.

Vidéo Matrox est un chef de file dans le domaine de la diffusion, offrant à la fois du matériel PC et des composants logiciels au cœur de la technologie du secteur. Elle fournit une gamme de produits sans précédent aux fabricants d'équipement de diffusion, notamment des cartes d'E/S HD/4K, des cartes d'interface de réseau ST 2110 et des cartes codec H.264, toutes régies par une trousse de développement logiciel commune et complète. Vidéo Matrox offre aux professionnels de la diffusion et de la production en direct des appareils de codage destinés à la webdiffusion et à la production à distance. La qualité de ses produits et son engagement envers le service à la clientèle sont au cœur de sa marque.

SOURCE Lorne Trottier

Renseignements: Relations avec les médias, +1 514 822-6000, www.matrox.com

