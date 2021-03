Mme Kerr a passé 18 ans au sein du groupe de la Banque interaméricaine de développement à Washington, D.C. Elle y a tenu plusieurs rôles de gestion au sein des fonctions corporatives et opérationnelles de la Banque, notamment en direction des investissements, gestion de portefeuille, partenariats et stratégie. Elle a également dirigé diverses initiatives stratégiques (financières et non financières) visant à soutenir la croissance et l'impact sur le développement des activités du secteur privé. Par la suite, Mme Kerr a occupé le poste de directrice principale chez Climate Finance Advisors, où elle a élaboré des stratégies d'investissement sobres en carbone et résilientes aux changements climatiques, ainsi que des solutions de financement mixte pour mobiliser des capitaux privés dans les pays en développement. Actuellement, en tant que spécialiste principale du financement des infrastructures, elle est responsable de la stratégie d'entreprise, des connaissances, des partenariats et de l'engagement international au sein du Mécanisme mondial de financement des infrastructures, hébergé par la Banque mondiale. Mme Kerr est également professeure associée en financement et en investissement de projets internationaux à l'université de Georgetown à Washington, D.C.

« Nous sommes ravis que Lori mette sa grande expérience et ses talents à la disposition de notre organisation », a déclaré Mairead Lavery, présidente du conseil d'administration de FinDev Canada. « Elle a un parcours impressionnant en tant que spécialiste et cadre supérieure dans de nombreux domaines du financement du développement international. Elle a beaucoup travaillé avec des promoteurs du secteur privé, des institutions financières internationales, des gouvernements et des institutions de financement du développement afin de réaliser des investissements novateurs, inclusifs et efficaces qui ont apporté des améliorations concrètes dans la vie des personnes pauvres et marginalisées ».

« C'est à la fois passionnant et une leçon d'humilité pour moi de revenir au Canada pour diriger son institution de financement du développement », a déclaré Mme Kerr. « Je suis particulièrement inspirée par l'accent mis par FinDev Canada sur le renforcement du pouvoir économique des femmes et je suis impatiente de travailler en étroite collaboration avec l'équipe compétente de FinDev Canada pour poursuivre leurs réalisations déjà remarquables et atteindre leurs objectifs ambitieux ».

Mme Kerr succède à Ken Kember qui était le président-directeur général intérimaire de l'organisation depuis septembre 2020.

« J'aimerais profiter de cette occasion pour remercier Ken pour sa gestion réfléchie et rigoureuse de FinDev Canada en tant que président-directeur général par intérim », a déclaré la présidente du conseil d'administration, Mme Lavery. « Sa gérance bienveillante a été autrement plus appréciée qu'il a dirigé l'organisation pendant une pandémie mondiale tout en supervisant les nouvelles réalisations et les nombreuses initiatives importantes en cours »

À propos de FinDev Canada:

L'Institut de financement du développement Canada inc., qui opère sous la marque FinDev Canada, a pour mandat de fournir des services financiers au secteur privé dans les pays en développement, dans l'optique de la lutte contre la pauvreté et en misant sur la croissance économique sur trois axes principaux : le développement économique grâce à la création d'emplois, le renforcement du pouvoir économique des femmes et l'adaptation aux changements climatiques et leur atténuation. L'Institut de financement du développement Canada inc. est une filiale en propriété exclusive d'Exportation et développement Canada (EDC). Pour en savoir plus sur FinDev Canada, cliquez ici.

SOURCE FinDev Canada

Renseignements: Relations avec les médias : FinDev Canada, Angela Rodriguez, Spécialiste principale du marketing et des communications, +1 514 673-7154, [email protected]