La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants (le Children) lance une campagne de financement de 200 M$ pour stimuler l'innovation en recherche, en soins de santé et en enseignement au Children.

MONTRÉAL, le 9 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Les enfants en santé sont pleins d'énergie et de curiosité. Repousser et tester les limites fait d'ailleurs partie de leur processus naturel de croissance. Et à la Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants (la Fondation du Children), nous savons bien que les choses peuvent parfois prendre une drôle de tournure avec les enfants ! Par exemple, quand ils peignent avec leurs doigts sur le mur, se maquillent avec les produits de maman ou décident de perfectionner leurs techniques de cache-cache à l'heure du coucher. Oui, parfois, les enfants peuvent être de petits tannants !

Malheureusement, une bonne santé n'est pas donnée à tous, comme c'est le cas pour les nouveau-nés, les enfants et les adolescents qui se tournent chaque année vers l'Hôpital de Montréal pour enfants pour obtenir des soins de pointe par ses équipes médicales spécialisées. Combattre la maladie prive les enfants de leur énergie et de leur enthousiasme. Sans oublier que la maladie d'un enfant a un impact sur toute sa famille.

C'est pour cette raison que la Fondation du Children lance aujourd'hui « Longue vie aux tannants », sa première campagne d'envergure en solo en 28 ans, dont l'objectif de financement pédiatrique, le plus ambitieux de l'histoire du Québec, vise à amasser 200 M$ d'ici 2026 pour soutenir l'innovation en recherche pédiatrique, en soins et en enseignement au Children et à l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill.

« Je parlais à une pédiatre de la campagne « Longue vie aux tannants » et elle était tout à fait d'accord pour dire que les enfants en bonne santé sont turbulents, curieux et, soyons honnêtes, un peu tannants, déclare Renée Vézina, présidente de la Fondation du Children. Ce médecin sait que les enfants turbulents ou qui taquinent leurs frères et sœurs dans la salle d'attente ne sont généralement pas très malades. Ce sont ceux qui sont assis, tranquilles, dans les bras de leurs parents qui la préoccupent. L'objectif de cette campagne est d'aider les enfants malades à redevenir tannants. C'est pourquoi je suis fière de dire avec affection : longue vie aux tannants ! ».

Depuis son ouverture il y a 115 ans en tant que premier hôpital pédiatrique au Québec, le Children a été un centre d'innovation. Les médecins, les chercheurs et les équipes médicales repoussent continuellement les limites de la connaissance, développant de nouveaux traitements et de nouvelles approches de soins. Leur objectif : voir les enfants les plus malades vivre pleinement leur vie, qu'ils habitent Montréal, Gatineau ou le Grand Nord.

« Les soins de santé évoluent constamment. L'équipe du Children est dédiée à fournir des soins médicaux de pointe, et ses chercheurs travaillent sans relâche à trouver les remèdes de demain. Mais il y a encore du travail à faire, affirme Katrin Nakashima, présidente du conseil de la Fondation du Children. Cette campagne permettra au Children de continuer à établir la norme en matière de soins centrés sur le patient et la famille, à trouver de nouvelles façons de guérir les maladies les plus complexes et à former la prochaine génération de pédiatres spécialistes. Nous voulons que chaque enfant grandisse pour devenir un adulte en santé. »

Un Cabinet de campagne exceptionnel

Sous la présidence d'honneur de l'Honorable L. Yves Fortier, CP, CC, OQ, cr, notre Cabinet de campagne regroupe 41 membres d'exception dont des leaders du milieu des affaires et de grands philanthropes, notamment Jean-Philippe Lemay, président et chef de l'exploitation globale Fiera Capital, Isabelle Marcoux, présidente du conseil, Transcontinental Inc., Jean Raby, directeur général, Natixis Investment Managers, Kim Thomassin, première vice-présidente et cheffe des Placements au Québec et de l'Investissement durable, Caisse de dépôt et placement du Québec, Jonathan Wener, président du conseil, Canderel et Darryl White, chef de la direction, BMO Groupe financier. Ensemble, nous communiquerons avec les organisations, les entreprises et les particuliers pour atteindre notre objectif.

Veuillez consulter la vidéo et la pub radio de la campagne à fondationduchildren.com pour en savoir plus sur notre campagne, nos objectifs et faire un don.

