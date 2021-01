XI'AN, Chine, 13 janvier 2021 /CNW/ - L'organisme américain Renewable Energy Testing Center (centre sur les essais en matière d'énergie renouvelable, ou RETC) a publié son rapport « Photovoltaic Module Index Report » (indice des modules photovoltaïques, ou PVMI) pour 2020. Après avoir remporté un prix « High Achievers » en 2019, LONGi a une fois de plus reporté le prix pour son rendement exceptionnel à la suite d'une évaluation complète des modules photovoltaïques mondiaux par le RETC.

Le rendement de LONGi pour les trois indicateurs de fiabilité, de rendement et de qualité l'a qualifiée comme l'une des trois seules entreprises à obtenir le prix. L'entreprise est également devenue le seul fabricant de modules à obtenir de bons résultats pour l'ensemble des huit essais individuels, ce qui souligne la grande fiabilité et l'excellent rendement de ses modules monocristallins.

Le PVMI donne un aperçu de haut niveau des essais pertinents effectués par le RETC en matière d'indicateurs de fiabilité, de rendement et de qualité, suivi d'un échantillonnage de données d'essai pour reconnaître les entreprises à rendement élevé et mettre en avant les réalisations remarquables dans le secteur de la fabrication.

Le fait d'avoir reçu le prix général « High Achiever » et d'avoir affiché un rendement élevé pour les huit indicateurs témoigne de la philosophie constante de LONGi qui consiste à fournir des produits fiables aux clients. En tant que chef de file mondial de la technologie solaire, LONGi se concentre sur la fiabilité de ses produits, de la conception à la production, en fournissant à ses clients des modules photovoltaïques fiables et à forte valeur ajoutée. La conception des modules commence par une simulation théorique à l'aide de modèles optiques, électriques et mécaniques adaptés. Les facteurs de puissance, d'efficacité, de rendement énergétique et de fiabilité des modules sont tous pris en compte avant que la conception ne soit finalisée. Pour ce qui est de la nomenclature, l'entreprise a toujours maintenu une approche très prudente, assurant la fiabilité à long terme de ses produits. De plus, LONGi utilise le germanium dopé au gallium pour contrôler la dégradation induite par la lumière (LID) des modules équipés de cellules à émission arrière passive uniques et a également optimisé le processus de passivation de l'hydrogène pour atténuer la dégradation induite par la lumière et les températures élevées (LeTID).

De plus, pour assurer la fiabilité des modules, LONGi va au-delà des exigences d'essai standard, établissant une variété de méthodes d'essai différenciées basées sur les résultats d'institutions de recherche bien connues et d'experts tiers. En ce qui concerne le processus de production, l'équipement hautement automatisé permet non seulement d'améliorer l'efficacité, mais aussi d'assurer la stabilité de la production. Un système complet de contrôle de la qualité garantit l'excellence des produits.

À propos de LONGi

LONGi propulse l'industrie de l'énergie solaire photovoltaïque vers de nouveaux sommets grâce à son innovation dans ses produits et à son rapport de coût énergétique optimisé grâce à des technologies monocristallines révolutionnaires. L'entreprise fournit chaque année plus de 30 GW de plaquettes et de modules solaires à haute efficacité dans le monde, soit environ le quart de la demande sur le marché mondial. LONGi est reconnue comme l'entreprise de technologie solaire la plus importante au monde, dotée de la valeur marchande la plus élevée. L'innovation et le développement durable sont deux des valeurs fondamentales de l'entreprise. Pour en savoir plus : https://en.longi-solar.com/

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/781516/LONGi_Solar_Logo.jpg

SOURCE LONGi Solar

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Wentao Fan, +86-181-1945-8237, https://en.longi-solar.com

Liens connexes

https://en.longi-solar.com