HIBC, une meilleure solution pour une valeur et une fiabilité élevées

HIBC (Hybrid Interdigitated Back-Contact), technologie de contact arrière passivé composite à haute et basse température, qui intègre les caractéristiques de HJT et BC, permet pour la première fois au monde la production de masse de modules à grande échelle.

Zhong Baoshen, président de LONGi, a déclaré lors de la conférence de presse qu'il s'agit d'une nouvelle étape franchie par LONGi en matière d'innovation technologique et d'une nouvelle innovation majeure de LONGi sur la voie de la technologie BC.

En avril 2025, certifié par l'Institut de recherche sur l'énergie solaire Hamelin (ISFH) en Allemagne, le rendement de conversion des cellules HIBC a atteint 27,81 %, établissant un nouveau record mondial.

Zhong Baoshen a déclaré que le rendement de conversion n'est pas seulement le point de repère de la technologie photovoltaïque, mais aussi l'élément vital des produits photovoltaïques. LONGi a toujours demandé activement « d'améliorer la puissance sur la même surface ou la taille standard, c'est-à-dire d'augmenter le rendement unitaire. La simple amélioration de l'efficacité par l'empilement physique et l'extension de la surface n'apporte qu'une valeur limitée au client; en même temps, les risques de fiabilité et de qualité sont évidents après l'extension de la surface, » a déclaré Zhong Baoshen.

Bien que les produits HPBC 2.0 de LONGi aient pris une longueur d'avance sur le marché, les modules de taille standard de 72 pièces continuant à mener les produits TOPCon de 30 W, LONGi n'a pas arrêté l'innovation technologique et la R&D des produits.

259 W/㎡ : LONGi propose pour la première fois la « densité de puissance »

Le produit technologique HIBC officiellement dévoilé lors de la conférence de presse atteint une puissance de plus de 700 W avec une taille standard de 2 382 mm×1 134 mm, une densité de puissance de plus de 259 W/㎡, et une efficacité de module de 25,9 %. « Il s'agit actuellement du produit photovoltaïque industriel le plus efficace au monde. Grâce à l'amélioration de l'efficacité, que nous appelons rendement unitaire, l'unité de la haute valeur et de la fiabilité est vraiment réalisée, » a indiqué Zhong Baoshen.

Comparé à d'autres modules de 700 W de même puissance dans le secteur (la plupart des tailles sont de 2 384 mm×1 303 mm), ce module a une surface inférieure de 0,4 ㎡, mais la densité de puissance est supérieure de 34 W/㎡, ce qui rompt complètement avec la logique précédente selon laquelle « une grande taille implique une grande puissance ».

C'est également la première fois que LONGi met en avant le concept de « densité de puissance » dans le secteur. « LONGi a toujours adhéré à l'innovation technologique, aux normes de haute qualité, et a toujours placé les intérêts des clients au premier plan. » La densité de puissance de ce module atteint 259 W/㎡, ce qui constituera un choix plus intéressant à la fois pour les terrains de plus en plus rares et pour les toits.

Une autre grande valeur apportée par la technologie HIBC est de conduire globalement l'efficacité des modules photovoltaïques produits en masse dans « l'ère des plus de 25 % ». Comme nous le savons, à l'ère PERC, l'efficacité des modules était de plus de 22 %, TOPCon a permis d'atteindre plus de 23 %, et BC a ouvert la voie à une efficacité de plus de 24 % pour la production de masse de modules.

Aujourd'hui, le module de 700 W commercialisé par LONGi est le résultat de la superposition de la technologie de passivation de haute qualité de HJT à celle de BC. « Il nous a fallu moins de trois ans pour améliorer l'efficacité des modules photovoltaïques, ce qui prouve également la grande capacité d'expansion de la technologie BC, qui dispose d'un plus grand espace d'amélioration de l'efficacité », a ajouté Zhong Baoshen.

Le « père de l'énergie solaire », le professeur Martin Green de l'Université de Nouvelle-Galles du Sud en Australie, a également souligné l'innovation de LONGi dans la technologie BC lors de la conférence de presse. « Nous avons récemment mis à jour la liste mondiale de l'efficacité des cellules solaires, et la technologie HIBC de LONGi est arrivée en tête, ce qui est également dû aux efforts incessants de LONGi dans le domaine de la technologie BC. »

Par ailleurs, les produits HIBC utilisent une technologie d'emballage à haute densité, et le taux d'occupation de l'écran des cellules passe de 93,2 % à 95,1 %, ce qui permet d'augmenter considérablement la surface d'absorption de la lumière et d'atteindre un véritable équilibre entre la fiabilité et la haute efficacité.

Le 7 mai dernier, la série EcoLife, présentée officiellement par LONGi à l'exposition Intersolar, est un produit de masse basé sur la technologie HIBC. L'efficacité des cellules produites en série de ce module est de 27,3 %, et l'efficacité du module dépasse 25 %.

Commencer par la fin, poursuivre la construction d'un écosystème BC

Lors de cette conférence de presse, Zhong Baoshen a également présenté les réalisations de la construction de l'écosystème BC depuis son lancement officiel en 2023. À la fin du mois de mai 2025, LONGi a cumulé les activités d'amarrage technique avec 191 partenaires mondiaux, atteint 55 coopérations, couvrant sept domaines majeurs, dont les plaquettes de silicium, les cellules, les modules, les solutions de système, l'énergie hydrogène, la biomasse et la technologie d'ingénierie, et atteint un revenu initial de 1,95 milliard de yuans.

Lors du salon SNEC du 24 mai 2023, LONGi a officiellement présenté au monde la plateforme de collaboration écologique STAR Innovation, qui vise à construire un écosystème mondial d'innovation collaborative avec le « Centre mondial d'innovation technologique zéro carbone » comme noyau.

Le 3 juillet 2024, lors de la cérémonie d'ouverture du Centre mondial de R&D distribué, LONGi a officiellement annoncé les règles de fonctionnement pour la construction de l'écosystème BC, y compris trois propositions de valeur, trois principes de coopération et quatre modules d'évaluation des partenaires, de sélection des modèles, d'habilitation technique et de partage de la valeur, visant à assurer la mise en œuvre par le biais d'une organisation professionnelle, d'un processus de chaîne complète, d'un système numérique et d'une surveillance de cycle complet.

« Notre intention première est toujours de commencer par la fin et de nous engager à cultiver la terre qui mène au développement sain, bénin et durable de l'industrie photovoltaïque », a commenté Zhong Baoshen.

À l'avenir, LONGi élargira et approfondira sa coopération afin d'améliorer et d'amplifier la valeur de la technologie BC, de sorte qu'elle puisse être utilisée par des milliers de secteurs d'activité et de ménages.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2709342/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2709343/2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2709344/5.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2709345/8.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1862722/LONGi_new_Logo.jpg

SOURCE LONGi Solar

PERSONNE-RESSOURCE : Xuecui Hu, [email protected]

