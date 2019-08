LONGi reçoit des commandes de plus de 2 GW pour son module Hi-MO4 avec plaquettes M6 (166 mm) et souligne la nécessité d'établir des normes cohérentes

XI'AN, Chine, 28 août 2019 /CNW/ - « D'ici la fin de 2020, LONGi mettra à niveau ses sélections actuelles de cellules et de modules pour les rendre prêtes à la production avec des plaquettes de 166 mm. Les nouvelles gammes, dont celle de la cellule monocristalline de 5 GW produite à Yinchuan, seront conçues dès le départ pour accepter les plaquettes de 166 mm », soutient Wang Yingge, chef mondial du marketing à LONGi Solar. « Le carnet de commandes des modules Hi-MO4 de LONGi munis de plaquettes M6 monocristallines en silicium a surpassé les 2 GW. La production à grande échelle commencera au troisième trimestre de 2019. »

L'augmentation de la dimension de la plaquette accroît la superficie exposée à la lumière et la puissance tout en réduisant les coûts. « L'aménagement existant du cristal et l'équipement de découpe sont compatibles avec la plaquette de silicium de 166 mm. Les coûts de l'équipement de production des cellules et des modules sont plus bas et plus faciles à acquitter. En calculant par "flux", la chaîne de fabrication des plaquettes de 166 mm augmentera sa capacité de 13 % comparativement aux plaquettes de 156 mm », affirme le professeur Shen Wenzhong, directeur à l'Institut de recherche sur l'énergie solaire de l'Université Jiaotong de Shanghai.

LONGi a annoncé le prix de sa plaquette M6 monocristalline en silicium en mai 2019 à 3,47 RMB/unité, soit une hausse minime de 0,4 RMB en comparaison à la plaquette M2. La compatibilité des chaînes de fabrication avec la plaquette M6 assure un approvisionnement de grande envergure en 2019, réduisant ainsi la différence de prix à moins de 0,2 RMB, déclare Wang Yingge.

LONGi est l'un des plus grands fabricants de produits solaires de la Chine, lui qui dispose d'une chaîne d'approvisionnement monocristalline entièrement intégrée sur le plan vertical, qu'il s'agisse de lingots, de plaquettes, de cellules ou de modules de silicium. Les capacités des cellules et des modules de la société atteindront respectivement 10 GW et 16 GW à la fin de 2019, et devraient s'élever à 15 GW et 25 GW à la fin de 2020.

